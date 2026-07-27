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Thời sự

Tuổi trẻ Gia Lai thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

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NGỌC HẰNG BÌNH NHI

(GLO)- Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dự lễ thắp nến tri ân có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc; từ đó giáo dục lòng yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công; phối hợp cùng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn trao tặng 24 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ từ công trình thanh niên “Di ảnh tri ân”.

Sau hoạt động tri ân, các đại biểu cùng hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Những ngọn nến lung linh trong đêm tháng Bảy là lời tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Gia Lai đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

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Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku). Ảnh: R'Piên
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Thân nhân các anh hùng liệt sĩ nhận di ảnh được phục dựng. Ảnh: R'Piên
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