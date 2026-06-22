(GLO)- Tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, góp phần lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 xây dựng, sửa chữa nhà ở xã Đak Sơmei. Ảnh: ĐVCC

Ngày 21-3-2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại chưa sử dụng thông qua quỹ Vì người nghèo Trung ương.

Tại Gia Lai, có 79 hộ thuộc diện thụ hưởng, gồm 54 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở với mức 60 triệu đồng/căn và 25 hộ được hỗ trợ sửa chữa với mức 30 triệu đồng/căn.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 và Quân khu 5 huy động 443 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình.

Đồng loạt vào cuộc vì người dân

Đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất, Bộ CHQS tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 36 căn nhà. Đơn vị đã huy động 174 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị trực thuộc và Ban CHQS cấp xã tham gia chương trình.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - cho biết: Việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiều phần việc từ chuẩn bị mặt bằng đến thi công giúp các gia đình giảm đáng kể chi phí thuê nhân công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 1 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573) giúp hộ Lê Thành Vinh (xã Bình Khê) sửa nhà. Ảnh: H.T

Cùng với Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 và Quân khu 5 cũng đồng loạt triển khai lực lượng hỗ trợ tại cơ sở.

Ngày 1-6, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) phối hợp với các xã Vạn Đức, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Thạnh đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà. Ngay sau lễ khởi công, 82 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công. Đại tá Nguyễn Thăng Hưng - Phó Chính ủy Sư đoàn 31 - cho hay: Các lực lượng được bố trí đồng thời tại các điểm, tham gia khoảng 4.000 ngày công và thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào ngày 20.7.

Từ ngày 25-5, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) đã huy động 43 cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 tổ công tác tham gia xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà tại 5 xã Ia Ly, Ia Phí, Đak Sơmei, Ia Krái và Ia Chia. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ngân - Phó Chính ủy Sư đoàn 320, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình và cường độ lao động để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời xem đây là hoạt động tri ân thiết thực đối với những người có công với cách mạng.

Tại 4 xã Bình Khê, Bình Hiệp, Bình Phú và Bình An, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) được giao hỗ trợ 7 căn nhà. Đơn vị huy động 54 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 7 tổ công tác trực tiếp tham gia tháo dỡ công trình cũ, vận chuyển vật liệu và phối hợp với thợ chính thi công các hạng mục; hiện đã hoàn thành sửa chữa 3 căn nhà.

Những mái ấm nghĩa tình

Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 49/79 căn nhà (33 căn xây mới và 16 căn sửa chữa), trong đó hoàn thành 2 căn xây mới và 8 căn sửa chữa. Những con số về tiến độ đang dần được hiện thực hóa bằng những ngôi nhà mới và niềm vui của các gia đình thụ hưởng.

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công việc trong năm 2026 Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 21/3 - 31/12/2026) hoàn thành xây mới và sửa chữa ít nhất 50% số nhà; giai đoạn 2 (từ ngày 1/1 - 20/7/2027) hoàn thành số nhà còn lại. Tuy nhiên, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, Bộ CHQS tỉnh đang phối hợp với các đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026. “Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với cách mạng, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân” - Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định.

Tại xã Bình Khê, cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 1 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573) đang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân. Trung đội trưởng Nguyễn Xuân Anh cho hay: Tổ tham gia hỗ trợ xây dựng 1 nhà và sửa chữa 2 nhà. Ngoài tháo dỡ nhà cũ, lực lượng còn tham gia nhiều phần việc trong quá trình thi công nhằm giảm chi phí cho các gia đình.

Ông Lê Thành Vinh (thôn Tả Giang 2, xã Bình Khê) bộc bạch: Bố tôi bị nhiễm chất độc da cam, hiện tuổi cao, sức yếu; bản thân tôi cũng mang di chứng nên chân thường xuyên sưng đau nhức, không thể lao động nặng.

Dự kiến kinh phí sửa chữa nhà khoảng 150 triệu đồng nhưng nhờ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và bộ đội hỗ trợ ngày công nên gia đình chỉ phải thêm khoảng 50 triệu đồng. Vậy là mừng lắm!

Tại xã Ia Phí, địa phương có 3 gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Quang Long, quá trình rà soát được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. Đối với gia đình bà Rơ Châm Ler (ở làng Bàng) thuộc diện khó khăn, ngoài nguồn hỗ trợ theo quy định, địa phương đã vận động cán bộ, công chức đóng góp 10 triệu đồng và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nâng tổng kinh phí hỗ trợ lên 80 triệu đồng. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng.

Còn tại làng Goòng (xã Ia Púch), niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Rơ Lan Phiang (SN 1943) và con gái Rơ Mah Đi khi căn nhà mới từng ngày hoàn thiện. Bà Phiang là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con gái bà mang di chứng nên bị câm điếc bẩm sinh.

Nhiều năm qua, hai mẹ con sống dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng và các chính sách an sinh xã hội. Từ chủ trương hỗ trợ của Chính phủ, căn nhà mới rộng 42 m² đang được xây dựng sẽ giúp gia đình có nơi ở ổn định hơn trong thời gian tới.