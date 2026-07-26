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Phường Hoài Nhơn Bắc bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

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NGÔ SƯƠNG

(GLO)- Sáng 26-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc phối hợp với UBND phường tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, các hộ được bàn giao nhà gồm: ông Nguyễn Văn Thu (tổ dân phố Trường Xuân) và ông Lê Văn Kết (tổ dân phố Công Thạnh), đều là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông Võ Long Sùng (tổ dân phố Công Thạnh), thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn.

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Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lê Văn Kết (tổ dân phố Công Thạnh), là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Quang Hải

Hai hộ là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ 80 triệu đồng/căn; hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Sau gần 2 tháng thi công, các căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, góp phần giúp các gia đình ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế.

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Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Võ Long Sùng (tổ dân phố Công Thạnh), thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quang Hải

Dịp này, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao tặng mỗi hộ 500.000 đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường. Nhiều tổ chức, đoàn thể và người thân cũng dành tặng các phần quà chúc mừng các gia đình về nhà mới.

Hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", góp phần chăm lo đời sống người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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