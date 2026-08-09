Grab bị phạt 1,36 tỷ đồng: Người dùng ứng dụng có những quyền gì?

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Grab đã phủ sóng dịch vụ khắp cả nước
(GLO)- Grab Việt Nam chính thức mở rộng dịch vụ đến 34 tỉnh, thành trên cả nước, tiếp tục tăng độ phủ sóng dịch vụ và khẳng định tham vọng giữ vững vị thế siêu ứng dụng dẫn đầu thị trường.
(GLO)- Việc Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng vì 6 hành vi vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặt ra vấn đề về quyền của khách hàng trên các nền tảng số, từ kiểm soát thông tin cá nhân, tiếp cận nội dung đánh giá đến nhận biết hoạt động quảng bá có tài trợ.
(GLO)- Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán “Pod Chill” chứa ma túy ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.
(GLO)- Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ban hành kèm Quyết định số 103/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trẻ dưới 5 tuổi cần tăng cường vận động hằng ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình như tivi, điện thoại, máy tính bảng...
(GLO)- WiFi công cộng miễn phí tại quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại hay khách sạn đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi.
(GLO)- Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung, trong đó có 15 dự án luật được xem xét thông qua, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.
(GLO)- Pháp luật quy định rõ mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự cũng như các trường hợp có thể bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng. Nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội.
(GLO)- Hôm nay (31-7) là hạn cuối để hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, gửi thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.
(GLO)- Từ ngày 7-9-2026, Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg về Khung trình độ quốc gia Việt Nam chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 291/2026/NĐ-CP bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.
(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.
(GLO)- Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất sửa đổi Điều 317 về tội vi phạm quy định về ATTP nhằm tăng cường xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha El Nino từ giữa năm 2026 và được dự báo tiếp tục duy trì, mạnh dần trong 6 tháng cuối năm.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, một số quy định mới về đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực, trong đó có những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú. Người dân cần nắm rõ các điểm mới, hồ sơ và cách thức thực hiện để tránh vướng mắc khi làm thủ tục.
(GLO)- Sử dụng giấy tờ điện tử trên ứng dụng được pháp luật công nhận giúp mỗi người tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện khi giao dịch và đi lại.
(GLO)- Nhiệt độ bên trong ô tô đỗ dưới trời nắng có thể tăng rất nhanh chỉ sau 1 thời gian ngắn. Điều này không chỉ làm thực phẩm nhanh hỏng mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31-8-2026, bổ sung nhiều quy định quan trọng người dân cần lưu ý.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.
(GLO)- Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới về thuế và hải quan chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu. Dưới đây là các thay đổi đáng chú ý liên quan đến xử phạt vi phạm, quản lý thuế và điều chỉnh thuế xuất khẩu khoáng sản.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 9430/UBND-KGVX nhằm tăng cường bảo đảm an toàn hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa.