Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, dự thảo đặt ra yêu cầu bảng giá đất phải được xây dựng sát với giá thị trường, đồng thời hệ số điều chỉnh cần được cập nhật kịp thời, phù hợp với biến động thực tế của từng địa phương. Đây cũng là yếu tố quyết định việc tính tiền sử dụng đất và mức bồi thường có phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất hay không.
Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai; Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính...