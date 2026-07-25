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Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Chinhphu.vn)

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

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Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, dự thảo đặt ra yêu cầu bảng giá đất phải được xây dựng sát với giá thị trường, đồng thời hệ số điều chỉnh cần được cập nhật kịp thời, phù hợp với biến động thực tế của từng địa phương. Đây cũng là yếu tố quyết định việc tính tiền sử dụng đất và mức bồi thường có phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất hay không.

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