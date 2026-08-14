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Các chỉ tiêu về thể chế, quản trị quốc gia đến năm 2030, năm 2035 và năm 2045

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Việt Nam phấn đấu giai đoạn 2026-2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Chương trình hành động số 33-Ctr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra chỉ tiêu cụ thể về thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị.

Về xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Việt Nam phấn đấu giai đoạn 2026-2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới theo đánh giá của Liên hợp quốc; giai đoạn 2031-2035, thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới theo đánh giá của Liên hợp quốc và giai đoạn 2036-2045, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Xếp hạng môi trường đầu tư của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028 theo đánh giá của Liên hợp quốc; giai đoạn 2031-2035 và 2036-2045 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.../.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

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