Đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền được thực hiện trên môi trường số

(GLO)- Theo Chương trình Đề án 06 vừa được phê duyệt, đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số.

Ngày 11-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 826/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Chương trình Đề án 06).

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Chương trình Đề án 06 tập trung triển khai 6 nhóm mục tiêu cụ thể: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số; phục vụ phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đến 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số (ảnh minh họa) Ảnh: Q.T

Tầm nhìn đến 2035, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững, toàn diện. Trong đó, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, với dữ liệu dân cư là hạt nhân, được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng Chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực.

Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh...

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao nhờ các tiện ích số. Văn hóa số, kỹ năng số trở thành phổ cập trong toàn xã hội. Việt Nam nằm trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trở thành trung tâm kết nối dữ liệu và phát triển công nghiệp số quan trọng của khu vực châu Á.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình Đề án 06 đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu...