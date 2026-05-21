Gia Lai: Chấn chỉnh tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn, chưa số hóa hồ sơ

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND các xã, phường; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn, chưa số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, qua theo dõi kết quả thực hiện trong thời gian gần đây cho thấy, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, số hóa, chuyển bước xử lý, cập nhật trạng thái hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí và lưu trữ kết quả điện tử theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hồ sơ xử lý trễ hạn, đang xử lý quá hạn, cấp kết quả điện tử chưa đạt, thanh toán trực tuyến chưa đạt và việc khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư chưa bảo đảm yêu cầu. Đáng chú ý, kết quả thống kê cho thấy một số đơn vị còn phát sinh số lượng lớn hồ sơ trễ hạn, quá hạn trong kỳ báo cáo, như: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông; một số UBND cấp xã như Ia Hrung, Bờ Ngoong, Phú Thiện, Uar, An Bình, Ayun Pa và một số đơn vị khác còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt.

Để kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia quy trình giải quyết hồ sơ TTHC, nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn tại văn bản triển khai trước đây.

Việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, chuyển bước xử lý, cập nhật kết quả giải quyết, thông báo thuế, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật phí, lệ phí và trả kết quả bản điện tử… phải được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự theo quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và của bộ, ngành tương ứng; tuyệt đối không thực hiện sai bước, bỏ sót thao tác, chậm cập nhật trạng thái hoặc xử lý hồ sơ ngoài quy trình quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức, đầu mối được giao xử lý hồ sơ nhưng chưa thực hiện nghiêm túc quy trình; nhất là các trường hợp chậm chuyển bước, không cập nhật trạng thái xử lý, không cập nhật nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí, chậm xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc để hồ sơ tồn đọng, quá hạn nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời.

Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy trình, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận có liên quan.

Các đơn vị có phát sinh hồ sơ trễ hạn, quá hạn khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ thuộc phạm vi phụ trách, xác định rõ nguyên nhân của từng trường hợp, phân loại cụ thể theo nhóm nguyên nhân. Việc rà soát phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan; không để tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn kéo dài nhưng không có động thái chấn chỉnh, không có giải pháp khắc phục hoặc không báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể, khả thi, gắn với thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện. Trong đó cần tập trung vào các nội dung: nâng cao chất lượng hồ sơ đầu vào; kiểm soát chặt chẽ tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống; thường xuyên theo dõi cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, quá hạn; tăng cường phối hợp giữa cơ quan đất đai, cơ quan thuế, Bộ phận Một cửa và đơn vị vận hành hệ thống; nâng cao tỷ lệ cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến và khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư.

Đối với các đơn vị có chỉ tiêu thấp hoặc có số lượng hồ sơ trễ hạn, quá hạn cao, yêu cầu phải có giải pháp cải thiện rõ nét trong thời gian tới; định kỳ tự kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục, không để lặp lại các tồn tại đã được Văn phòng UBND tỉnh nhắc nhở, hướng dẫn.