Gia Lai phấn đấu 100% TTHC về đất đai đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Một trong những mục tiêu chính đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Sau sáp nhập, Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã với tổng diện tích tự nhiên hơn 2,15 triệu ha. Tỉnh có diện tích đất đai lớn, địa hình phức tạp, trong khi cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay được hình thành từ 2 hệ thống phần mềm khác nhau trước sáp nhập là VNPT-iLIS và VBDLIS, dẫn đến dữ liệu chưa đồng bộ về cấu trúc, chuẩn thông tin và quy trình quản lý.

Hiện nay, tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,23 triệu thửa đất. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu chưa được cập nhật biến động kịp thời, cần tiếp tục chỉnh lý, chuẩn hóa và làm sạch.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026; bảo đảm toàn bộ các thửa đất trên địa bàn tỉnh được tạo lập dữ liệu số. Đến hết năm 2026, 100% TTHC về đất đai đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh ưu tiên ứng dụng các công nghệ hiện đại như thiết bị bay không người lái (UAV/Drone), công nghệ định vị vệ tinh GNSS kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao độ chính xác, đẩy nhanh tiến độ đo đạc và xây dựng dữ liệu đất đai.

Kế hoạch được triển khai trong thời gian 9 tháng, phạm vi thực hiện đồng bộ trên toàn bộ 135 xã, phường.

Trong đó, tỉnh tập trung 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai đối với các khu vực chưa có dữ liệu hoặc dữ liệu không còn giá trị sử dụng; rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai hiện có theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Đối với nhóm dữ liệu đã đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, cập nhật biến động theo thời gian thực, từng bước thay thế hoàn toàn phương thức quản lý hồ sơ giấy bằng quản lý điện tử tập trung.

Đối với hơn 1,47 triệu thửa đất chưa bảo đảm tiêu chí dữ liệu chuẩn, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức rà soát, bổ sung, chuẩn hóa toàn diện thông tin pháp lý, dữ liệu không gian địa chính và dữ liệu phi cấu trúc; đồng thời đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thiết lập cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động giữa cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo thời gian thực, bảo đảm dữ liệu luôn được cập nhật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công và khai thác thông tin.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân phối hợp cung cấp thông tin, giấy tờ đất đai; khuyến khích sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.