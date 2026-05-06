Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐÌNH CƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Các địa phương phải làm gì để chủ trương, chính sách từ Trung ương được triển khai thông đồng bén giọt.

don-gian-hoa-dieu-kien-kinh-doanh-giup-kinh-te-tu-nhan-phat-trien.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuy nhiên, điều dễ thấy là các động lực tăng trưởng cũ đang yếu đi; xuất khẩu chịu áp lực thuế, kiểm dịch… từ các thị trường lớn; vốn đầu tư công giải ngân chưa đạt chất lượng, thu hút FDI có dấu hiệu chọn lọc hơn.

Trong bối cảnh đó, khu vực tư nhân đang được xem là “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế thì lại đang bị làm khó bởi nhiều thủ tục, giấy phép con, điều kiện kinh doanh chồng chéo.

Yêu cầu “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” nghĩa là Chính phủ đã thừa nhận sự tồn tại của những thủ tục, điều kiện kinh doanh rườm rà không cần thiết, chỉ tạo ra nạn “xin - cho”, nhũng nhiễu, làm mất thời gian, công sức của người dân và doanh nghiệp, khiến “chi phí không chính thức” trở thành điểm nghẽn trong nỗ lực đạt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

Vì thế, mạnh dạn cắt bỏ những thứ này không chỉ giảm chi phí, mà còn giảm rủi ro cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm và doanh nghiệp phải chịu cơ chế quản lý của nhà nước khi chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, dữ liệu và sự minh bạch.

Mặc dù đối tượng Chính phủ yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh chủ yếu là các bộ, ngành ở Trung ương nhưng vai trò của chính quyền địa phương cũng vô cùng quan trọng. Vì địa phương không chỉ là cấp thực thi, mà còn là cấp “quyết định thành bại” của chính sách.

Điều kiện kinh doanh thường do bộ, ngành ban hành, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp va chạm nhiều nhất vẫn là với các địa phương, nhất là tình trạng giấy phép con, quy định nội bộ.

Những "tảng đá" ngáng đường phát triển của doanh nghiệp do hàng nghìn điều kiện không cần thiết đã được nhận ra và yêu cầu bãi bỏ. Chính phủ dự kiến sẽ tiết kiệm được 23.000 tỷ đồng/năm nếu làm rốt ráo việc này. Vấn đề còn lại là tư duy quản lý của các địa phương.

Tư duy mở thì doanh nghiệp là đối tác phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp trở thành đối tượng quản lý. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là đối tượng chịu tác động đầu tiên và nhiều hơn cả.

Chờ đợi thêm thời gian do thủ tục rườm rà, doanh nghiệp không chỉ mất thêm chi phí mà còn lỡ hợp đồng, mất dòng tiền, thậm chí là phá sản. Chính sách không nhất quán sẽ tạo ra môi trường kinh doanh không công bằng, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Tỉnh Gia Lai đang quyết tâm phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Vì khu vực này đang đóng góp khoảng 80% GRDP, chiếm 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 94% lao động địa phương.

Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-10,5%, thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, duy trì mức đóng góp 80% GRDP và nâng tỷ trọng đóng góp vào ngân sách lên khoảng 25%.

Ngoài việc chú trọng hoàn thiện thể chế và xây dựng chính sách đặc thù, tỉnh quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương thống nhất nhận thức, hành động quyết liệt, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả; hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế.

Đặc biệt là dỡ bỏ những điều kiện, quy định không cần thiết, giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, tiếp tục đóng vai trò động lực trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Thời sự - Bình luận

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Thời sự - Bình luận

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Thời sự - Bình luận

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Thời sự - Bình luận

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

null