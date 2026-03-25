Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa chủ trì buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với gần 200 doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh nhằm lắng nghe, chia sẻ và kết nối với những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Trung Nghĩa

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh sau hợp nhất, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với không gian phát triển, điều kiện kết nối khu vực và quốc tế được mở rộng, tiềm năng thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, lao động được nhân đôi, cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế từ công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, vận chuyển, logistics

Gia Lai đang có một hệ sinh thái phát triển mới với tiềm năng được nhân lên mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp để phát triển thành một tỉnh mạnh trong khu vực trên cơ sở cơ chế chính sách thông thoáng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực cụ thể như: công nghiệp và hạ tầng công nghiệp, bất động sản, dịch vụ thương mại và du lịch, chế biến nông - lâm - thủy sản, thu gom và xử lý chất thải lĩnh vực y tế, xã hội hóa giáo dục - thể thao, công nghệ thông tin, cảng biển, thu gom và xử lý nước thải, nước sạch.

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước, nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ai xây dựng được mối quan hệ gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ gặt hái nhiều lợi ích, trên tinh thần “nói thật, làm thật và làm có trách nhiệm”. Bởi lẽ, mỗi đồng vốn doanh nghiệp bỏ ra đều là kết quả của quá trình tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng giữa được và mất.

Vào tận TP. Hồ Chí Minh để gặp gỡ các nhà đầu tư, điều mà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn muốn truyền tải không chỉ là thông tin về tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực mà địa phương có thể đáp ứng, mà quan trọng hơn là khẳng định tinh thần “Ký thật - Làm thật”: Mọi biên bản ghi nhớ đều được hiện thực hóa bằng dự án cụ thể, không ký rồi để nằm trên giấy.

Theo đó, Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng” (cùng lắng nghe - cùng bàn bạc - cùng thực hiện - cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn). Đồng thời, kiên định quan điểm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hiệu quả, coi doanh nghiệp là trung tâm và đối tác phát triển, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai đã cam kết bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của mình. Chỉ một câu nói: “Nếu các anh chị không lên được, tôi sẽ bay về TP. Hồ Chí Minh để bàn công việc” cũng đủ để doanh nghiệp tin vào một chính quyền phục vụ, luôn cầu thị mà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đang điều hành; đủ để họ an tâm rót vốn, kỹ thuật, công nghệ vào địa phương.

Hy vọng bằng tất cả sự chân thành, trách nhiệm, cầu thị đã khẳng định tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai sẽ thành công với hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức ngày 28-3 tới đây trong khuôn khổ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, để có thể trao giấy chứng nhận đầu tư gần 10 tỷ USD và ký biên bản ghi nhớ lên đến 25 tỷ USD cho các đối tác, hướng đến mục tiêu xây dựng nhóm doanh nghiệp “sếu đầu đàn” có doanh thu trên 1 tỷ USD trong 5 năm tới với các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối và xuất khẩu.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

