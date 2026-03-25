Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa chủ trì buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với gần 200 doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh nhằm lắng nghe, chia sẻ và kết nối với những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Trung Nghĩa

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh sau hợp nhất, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với không gian phát triển, điều kiện kết nối khu vực và quốc tế được mở rộng, tiềm năng thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, lao động được nhân đôi, cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế từ công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, vận chuyển, logistics…

Gia Lai đang có một hệ sinh thái phát triển mới với tiềm năng được nhân lên mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp để phát triển thành một tỉnh mạnh trong khu vực trên cơ sở cơ chế chính sách thông thoáng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực cụ thể như: công nghiệp và hạ tầng công nghiệp, bất động sản, dịch vụ thương mại và du lịch, chế biến nông - lâm - thủy sản, thu gom và xử lý chất thải lĩnh vực y tế, xã hội hóa giáo dục - thể thao, công nghệ thông tin, cảng biển, thu gom và xử lý nước thải, nước sạch.

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước, nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ai xây dựng được mối quan hệ gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ gặt hái nhiều lợi ích, trên tinh thần “nói thật, làm thật và làm có trách nhiệm”. Bởi lẽ, mỗi đồng vốn doanh nghiệp bỏ ra đều là kết quả của quá trình tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng giữa được và mất.

Vào tận TP. Hồ Chí Minh để gặp gỡ các nhà đầu tư, điều mà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn muốn truyền tải không chỉ là thông tin về tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực mà địa phương có thể đáp ứng, mà quan trọng hơn là khẳng định tinh thần “Ký thật - Làm thật”: Mọi biên bản ghi nhớ đều được hiện thực hóa bằng dự án cụ thể, không ký rồi để nằm trên giấy.

Theo đó, Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng” (cùng lắng nghe - cùng bàn bạc - cùng thực hiện - cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn). Đồng thời, kiên định quan điểm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hiệu quả, coi doanh nghiệp là trung tâm và đối tác phát triển, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai đã cam kết bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của mình. Chỉ một câu nói: “Nếu các anh chị không lên được, tôi sẽ bay về TP. Hồ Chí Minh để bàn công việc” cũng đủ để doanh nghiệp tin vào một chính quyền phục vụ, luôn cầu thị mà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đang điều hành; đủ để họ an tâm rót vốn, kỹ thuật, công nghệ vào địa phương.

Hy vọng bằng tất cả sự chân thành, trách nhiệm, cầu thị đã khẳng định tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai sẽ thành công với hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức ngày 28-3 tới đây trong khuôn khổ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, để có thể trao giấy chứng nhận đầu tư gần 10 tỷ USD và ký biên bản ghi nhớ lên đến 25 tỷ USD cho các đối tác, hướng đến mục tiêu xây dựng nhóm doanh nghiệp “sếu đầu đàn” có doanh thu trên 1 tỷ USD trong 5 năm tới với các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối và xuất khẩu.