Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

Điều người dân vui mừng không chỉ là một giải pháp kỹ thuật đang được triển khai, mà còn bởi những khó khăn, trăn trở của bà con cuối cùng cũng đã được quan tâm tháo gỡ.

Trước đó, trong quá trình triển khai dự án khu đô thị Chợ Góc, việc san lấp mặt bằng đã ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ trên QL 19, khiến nhiều diện tích ruộng của người dân bị ngập úng kéo dài, kể cả trong mùa khô. Hậu quả là 53 hộ dân với hơn 5,8 ha đất sản xuất không thể gieo sạ vụ Hè Thu.

Ảnh: Internet

Với người nông dân, 1 vụ lúa bị chậm hay mất mùa không chỉ là thiệt hại về kinh tế mà còn kéo theo nhiều nỗi lo trong cuộc sống hằng ngày.

Bao công sức chuẩn bị giống, làm đất, gieo sạ có nguy cơ dang dở khi ruộng đồng bị ngập úng kéo dài.

Từ thực tế đó, sau khi người dân phản ánh và báo chí thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng kiểm tra, tìm giải pháp xử lý. UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương đầu tư 2 hệ thống tiêu thoát lũ nhằm xử lý tình trạng ngập úng tại vùng sản xuất nông nghiệp ở phường Quy Nhơn Đông, đồng thời góp phần giảm ngập cho khu dân cư vùng hạ lưu sông Hà Thanh.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cũng triển khai giải pháp khắc phục trước mắt bằng việc thi công hệ thống cống tiêu lũ dài 140 m, gồm 2 cống bê tông song song với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng do doanh nghiệp tự thực hiện.

Có thể thấy, đây là tín hiệu tích cực trong việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị. Bởi trên thực tế, cùng với yêu cầu phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị thì việc bảo đảm đời sống, sản xuất của người dân ở khu vực chịu tác động cũng cần được đặc biệt quan tâm.

Điều người dân mong mỏi nhiều khi không phải là những lời giải thích dài dòng, mà là sự lắng nghe, chia sẻ và những giải pháp cụ thể, kịp thời. Khi các phản ánh chính đáng được tiếp nhận nghiêm túc, được xem xét thấu đáo và có hướng xử lý phù hợp, tâm tư của người dân cũng dần được giải tỏa.

Qua vụ việc này có thể thấy, nhiều vấn đề nếu được phát hiện sớm, đối thoại kịp thời và phối hợp xử lý ngay từ cơ sở sẽ hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài.

Sự phát triển của đô thị là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, quá trình phát triển ấy càng cần hài hòa với đời sống dân sinh, nhất là với những người dân còn gắn bó trực tiếp với sản xuất nông nghiệp.

1 công trình, 1 dự án chỉ thực sự tạo được sự đồng thuận khi bên cạnh mục tiêu phát triển còn quan tâm đầy đủ đến môi trường sống, sinh kế và lợi ích chính đáng của người dân.

Khi tiếng nói của dân được lắng nghe, những khó khăn được chia sẻ và xử lý kịp thời, niềm tin của người dân đối với chính quyền cũng sẽ được củng cố từ những việc cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.