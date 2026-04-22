Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.

Chúng ta vừa chứng kiến những lời tuyên thệ đầy tâm huyết tại nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Lời tuyên thệ nhậm chức không chỉ là nghi thức trang trọng, mà còn khẳng định trách nhiệm, danh dự và cam kết: trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Đó là cam kết công khai, minh bạch trước xã hội, thể hiện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo. Tuy nhiên, giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi nó được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cam kết của lãnh đạo trước Đảng, nhân dân và đất nước

Lời tuyên thệ nhậm chức mang trong mình giá trị chính trị, pháp lý và đạo đức sâu sắc. Tuyên thệ không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà còn là sự khẳng định công khai về trách nhiệm và cam kết của người lãnh đạo trước Đảng, nhân dân và đất nước.

Khẳng định sự trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Lời tuyên thệ là sự cam kết tuyệt đối về lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp và pháp luật. Nó thể hiện bản lĩnh chính trị, sự kiên định trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cam kết công khai và minh bạch. Tuyên thệ nhậm chức là lời hứa trước công luận, được nhân dân chứng kiến, qua đó tạo niềm tin và sự kỳ vọng. Đây là cơ chế để xã hội giám sát, buộc người lãnh đạo phải gắn lời nói với hành động.

Khẳng định trách nhiệm và danh dự cá nhân. Lời tuyên thệ là sự tự ràng buộc về danh dự, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Nó nhắc nhở người lãnh đạo rằng quyền lực đi liền với trách nhiệm, và mọi hành động đều phải hướng tới lợi ích chung.

Củng cố niềm tin của nhân dân. Khi lời tuyên thệ được thực hiện nghiêm túc, nó trở thành biểu tượng của sự tận tụy, liêm chính và trách nhiệm. Nhân dân đặt niềm tin vào lời tuyên thệ, tin vào người cán bộ và rộng hơn là bộ máy nhà nước.

Lời tuyên thệ nhậm chức không chỉ là nghi thức mang tính hình thức, mà là sự khẳng định toàn diện về lý tưởng, trách nhiệm và danh dự của người lãnh đạo. Giá trị của nó nằm ở chỗ biến thành động lực hành động, góp phần xây dựng một nền chính trị minh bạch, liêm chính và hiệu quả.

Từ lời tuyên thệ đến hành động

Lời tuyên thệ nhậm chức chỉ thực sự có giá trị khi được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Đó là quá trình chuyển hóa từ lời nói mang tính biểu tượng sang những việc làm thiết thực, gắn liền với trách nhiệm và bổn phận của người lãnh đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức.

Cam kết chính trị. Người lãnh đạo phải kiên định mục tiêu quốc gia, dân tộc, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Lời tuyên thệ trở thành kim chỉ nam để định hướng mọi quyết sách, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước.

Cam kết đạo đức. Tuyên thệ nhậm chức đồng nghĩa với việc tự ràng buộc bản thân vào chuẩn mực đạo đức công vụ: liêm chính, công tâm, chống tham nhũng và tiêu cực. Đây là nền tảng để xây dựng niềm tin của nhân dân, bởi hành động đạo đức là minh chứng rõ ràng nhất cho lời hứa.

Cam kết trách nhiệm. Người lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và pháp luật. Lời tuyên thệ không cho phép sự thoái thác hay né tránh, mà đòi hỏi sự tận tụy, quyết đoán trong thực thi nhiệm vụ.

Sự chuyển hóa từ lời nói đến hành động. Lời tuyên thệ là điểm khởi đầu, hành động là sự tiếp nối và kiểm chứng. Mỗi quyết định, mỗi chính sách, mỗi việc làm cụ thể đều là minh chứng cho việc thực hiện lời cam kết trước nhân dân.

Từ tuyên thệ đến hành động là một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng giàu ý nghĩa. Nó khẳng định rằng quyền lực không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm; lời hứa không chỉ là nghi thức, mà phải trở thành hành động thiết thực để phục vụ nhân dân và đất nước.

Hành động cụ thể, thực chất

Trong bối cảnh mới gắn với yêu cầu tăng trưởng của đất nước và tình hình thế giới đầy biến động, phức tạp, lời tuyên thệ nhậm chức của cán bộ lãnh đạo được đưa ra trước nhiều thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Những thách thức này đặt ra yêu cầu cấp thiết: biến lời tuyên thệ thành hành động thực chất, tránh hình thức và sáo rỗng, văn vẻ hay “hứa suông”.

Ngay trong chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay đã được bổ sung vào chương trình nghị sự. Bàn bạc kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo, sáng 12-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Nghị quyết số 19/2026/QH16 có hiệu lực ngay từ ngày 16-4. Trong đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng ở mức 0 đồng/lít.

Đối với thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất đối với xăng các loại được giảm về 0%.

0 giờ ngày 16-4, trong khi người dân còn đang ngủ thì giá dầu đã giảm mạnh. Một nhà báo đã ví von rằng: Ngân sách sẽ “đau nhẹ”, nhưng tiền chợ nhân dân thì “đỡ còi hơn”.

Một nghị quyết được bổ sung vào “giờ chót”, ban hành ngày 12-4, 4 ngày sau đã có hiệu lực. Một quyết sách kịp thời, đúng đắn và đáp ứng ngay lập tức mong đợi của người dân và doanh nghiệp.

Nói được - làm được, đó là điều người dân mong mỏi và đã thấy ngay từ những ngày đầu bộ máy Nhà nước và Chính phủ nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động.

Chỉ khi lời tuyên thệ nhậm chức trở thành hành động thực tế, bộ máy nhà nước mới thực sự vững mạnh, minh bạch và hiệu quả. Đó cũng là điều kiện để đội ngũ lãnh đạo xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng một nền hành chính công liêm chính, dân chủ, thúc đẩy phát triển bền vững.