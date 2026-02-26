Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TÙNG LÂM
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

“Dân là gốc của nước”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết, khẳng định về vai trò, vị trí của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc, của Đảng. Trong tư tưởng Người, nhân dân là “công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và các phần tử khác yêu nước”.

dan-la-goc-4.jpg
Bác Hồ về thăm lại đồng bào ở Pắc Bó - Cao Bằng, năm 1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Người nhấn mạnh: Nhân dân là chủ thể của cách mạng, là sức mạnh to lớn, có khả năng sáng tạo vô tận; dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết; dân là gốc của nước; “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Do đó, Đảng phải gần dân, dựa vào dân và trước hết phải tin tưởng ở sức mạnh to lớn của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ máu thịt, mối quan hệ biện chứng, gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã chỉ rõ và khẳng định vai trò của công tác dân vận: “Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học thứ 3 là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân.

Qua 40 năm đổi mới càng thấy rõ hơn rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

Củng cố và phát huy sức mạnh này là chìa khóa để Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Hơn nữa, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, coi trọng nhân dân của dân tộc ta là sự kế thừa tư tưởng “dân là gốc”. Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử.

Giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân

Dân là gốc của nước. Do đó, với một đảng cầm quyền, yêu cầu đặt ra cho Đảng ta là phải giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân đã được dày công vun đắp bởi công sức của bao thế hệ đảng viên, cán bộ và nhân dân.

Cơ sở, nền tảng của mối quan hệ ấy chính là niềm tin. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không phải tự nhiên mà có. Niềm tin đó phải xuất phát từ tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của mỗi cán bộ, đảng viên, với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân sẽ góp phần động viên, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, tham gia tích cực vào sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, từ đó thống nhất trong nhận thức và hành động. Vì vậy, trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng “dân là gốc” phải được quán triệt một cách sâu sắc, phải được coi là thước đo cao nhất về nhận thức và hành động của Đảng.

Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với giữ vững, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân luôn là công việc thường xuyên và hệ trọng của Đảng. Bài học kinh nghiệm quý báu được Đảng rút ra là bất kỳ ở thời điểm nào và ở đâu, nếu Đảng xác định được sức mạnh của nhân dân, dựa vào nhân dân, sống trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu, thì cách mạng luôn giành được thắng lợi. Và ngược lại, cách mạng sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có phong trào bị tổn thất nặng nề nếu rời xa dân, không được nhân dân ủng hộ.

Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, đúng như Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Mức độ hài lòng của nhân dân là thước đo

Trong giai đoạn phát triển mới, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ khẩu hiệu, lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công đã tạo tiền đề vững chắc cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong Báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh “Dân là gốc”. Đây là sự tiếp nối từ truyền thống của dân tộc ta, từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta. Đồng thời cũng là tư tưởng mang tính xuyên suốt, là bài học lớn có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn bộ quá trình lãnh đạo của Đảng, và cũng chính là nguyên tắc chỉ đạo hành động của Đảng ta.

Tuy nhiên, điều có ý nghĩa quyết định không chỉ nằm ở sự khẳng định về tư tưởng, mà ở yêu cầu rất rõ ràng đi kèm: Nguyên tắc ấy phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng những kết quả mà nhân dân có thể cảm nhận, thụ hưởng và đánh giá trong đời sống hằng ngày.

Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh một luận điểm rất căn bản: Hiệu quả lãnh đạo, quản lý không thể đo bằng số lượng văn bản hay quy mô chủ trương, mà phải được đo bằng mức độ hài lòng của nhân dân.

dan-la-goc.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn. Ảnh: TTXVN

Ngay vào sáng 31-1-2026, lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn được tổ chức tại bản Nậm Chim 1 (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên), với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ở xã biên giới còn nhiều khó khăn với giao thông cách trở này, một ngôi trường khang trang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau hơn 5 tháng thi công. Khi ấy, công trình đặc biệt này chính là câu trả lời trực diện cho yêu cầu “lấy dân làm gốc” trong thực tiễn lãnh đạo.

Việc triển khai chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền cho thấy một sự chuyển động tư duy rõ ràng: Từ “đúng chủ trương” sang “đúng và trúng việc dân cần”.

Tại Gia Lai, ngày 16-11-2025, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khởi công động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh (Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia, Ia O); với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh.

Các trường sẽ được xây dựng đồng bộ, gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú cho học sinh các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới.

dan-la-goc-3.jpg
Ngày được Quân đoàn 34 bàn giao nhà mới, cụ bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) được con cháu dìu vào bên trong. Bước qua ngưỡng cửa, cụ xúc động nắm chặt tay người thân, bộ đội với ánh mắt rạng rỡ. Cụ chậm rãi nói: “Cả đời tôi chỉ mong có một căn nhà chắc chắn để ở cho yên lòng. Mừng lắm, không nghĩ có ngày này”. Ảnh: Hồng Phúc

Một điển hình khác, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa 27.522 căn nhà; xây dựng mới 674 căn nhà bị sập do bão lũ đúng tiến độ trước ngày 15-1-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Đó không chỉ là kết quả của một chiến dịch thần tốc, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Nơi niềm tin được củng cố và hy vọng tái thiết được hồi sinh ở những vùng thiên tai, với những con người phải gánh chịu nỗi mất mát không thể đo đếm.

* * *

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tâm đắc nói: “Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Dù vật đổi sao dời, chân lý ấy mãi mãi vẹn nguyên giá trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Thời sự - Bình luận

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

null