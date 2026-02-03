Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Trong dòng chảy chung ấy, lịch sử cách mạng Gia Lai hôm nay là sự tiếp nối liên tục của phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Thụy

Ngay từ những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, khi Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, nhiều thanh niên yêu nước trên địa bàn tỉnh đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng. Những “hạt giống đỏ” đầu tiên ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời các chi bộ cộng sản, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ trong một thời gian ngắn, các chi bộ Đảng lần lượt ra đời ở nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai ngày nay, tiêu biểu như: Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn, Chi bộ Cửu Lợi, Chi bộ Trường Quốc học.. cùng nhiều cơ sở cách mạng khác. Đây là những “hạt nhân đỏ” đầu tiên, trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, từng bước đưa phong trào cách mạng phát triển từ tự phát sang tự giác, từ phân tán đến có tổ chức, có đường lối rõ ràng.

Phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của phường Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: K.T

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Bình Định và Đảng bộ Gia Lai trước đây đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo quân và dân kiên cường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội. Đặc biệt, Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và đã khẳng định vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, trong điều kiện xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, các Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới năm 1986, các Đảng bộ trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới vào điều kiện thực tiễn địa phương, từng bước tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Phường Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy

Bước ngoặt mới được mở ra khi ngày 01-7-2025, thực hiện chủ trương của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ tỉnh Bình Định và Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ. Đây là sự kế thừa và phát triển liên tục truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ của Đảng bộ hai tỉnh. Đảng bộ tỉnh Gia Lai hôm nay lãnh đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quy tụ sức mạnh của 139 đảng bộ trực thuộc, hơn 1.900 tổ chức cơ sở đảng và trên 147 nghìn đảng viên, một lực lượng chính trị hùng hậu, đoàn kết, thống nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển; đề ra các trụ cột tăng trưởng, các khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng để tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế không gian phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao đời sống người dân.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Nhìn lại chặng đường 96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, có thể khẳng định: Mọi thành tựu mà tỉnh Gia Lai đạt được hôm nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các thế hệ đi trước chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai hôm nay tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Gia Lai thêm tự hào, thêm tin tưởng, thêm trách nhiệm. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Gia Lai hôm nay quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang và niềm tin của Đảng và các tầng lớp nhân dân.