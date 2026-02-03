Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

NGUYỄN HUỲNH HUYỆN
(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Trong dòng chảy chung ấy, lịch sử cách mạng Gia Lai hôm nay là sự tiếp nối liên tục của phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ.

glo-ky-niem-thanh-lap-dang-1.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Thụy

Ngay từ những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, khi Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, nhiều thanh niên yêu nước trên địa bàn tỉnh đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng. Những “hạt giống đỏ” đầu tiên ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời các chi bộ cộng sản, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ trong một thời gian ngắn, các chi bộ Đảng lần lượt ra đời ở nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai ngày nay, tiêu biểu như: Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn, Chi bộ Cửu Lợi, Chi bộ Trường Quốc học.. cùng nhiều cơ sở cách mạng khác. Đây là những “hạt nhân đỏ” đầu tiên, trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, từng bước đưa phong trào cách mạng phát triển từ tự phát sang tự giác, từ phân tán đến có tổ chức, có đường lối rõ ràng.

glo-ky-niem-thanh-lap-dang-5.jpg
Phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của phường Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: K.T

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Bình Định và Đảng bộ Gia Lai trước đây đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo quân và dân kiên cường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội. Đặc biệt, Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và đã khẳng định vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, trong điều kiện xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, các Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới năm 1986, các Đảng bộ trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới vào điều kiện thực tiễn địa phương, từng bước tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

glo-ky-niem-thanh-lap-dang-2.jpg
Phường Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy

Bước ngoặt mới được mở ra khi ngày 01-7-2025, thực hiện chủ trương của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ tỉnh Bình Định và Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ. Đây là sự kế thừa và phát triển liên tục truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ của Đảng bộ hai tỉnh. Đảng bộ tỉnh Gia Lai hôm nay lãnh đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quy tụ sức mạnh của 139 đảng bộ trực thuộc, hơn 1.900 tổ chức cơ sở đảng và trên 147 nghìn đảng viên, một lực lượng chính trị hùng hậu, đoàn kết, thống nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển; đề ra các trụ cột tăng trưởng, các khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng để tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế không gian phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao đời sống người dân.

glo-ky-niem-thanh-lap-dang-3.jpg
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Nhìn lại chặng đường 96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, có thể khẳng định: Mọi thành tựu mà tỉnh Gia Lai đạt được hôm nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các thế hệ đi trước chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai hôm nay tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Gia Lai thêm tự hào, thêm tin tưởng, thêm trách nhiệm. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Gia Lai hôm nay quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang và niềm tin của Đảng và các tầng lớp nhân dân.

glo-ky-niem-thanh-lap-dang-7.jpg
Nghề cá là ngành kinh tế mũi nhọn với thế mạnh về khai thác xa bờ.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vững vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong suốt 95 năm qua.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- 95 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cầu nối quan trọng giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết trong toàn xã hội.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Thời sự - Bình luận

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Chính trị

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Thời sự - Bình luận

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Thời sự

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

null