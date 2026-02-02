96 năm - bản hùng ca dưới ngọn cờ Đảng quang vinh

(GLO)- 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lịch sử Đảng là bản hùng ca về bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ sáng tạo, cùng niềm tin và khát vọng vươn lên của một dân tộc anh hùng.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời khẳng định tầm vóc, uy tín và sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời đại mới - viết tiếp bản hùng ca với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng ra đời - bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam rơi vào thảm cảnh mất nước. Nhân dân ta phải oằn mình dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Các phong trào yêu nước liên tiếp nổ ra, song tất cả đều lần lượt thất bại. Nguyên nhân cốt lõi là chưa có một đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lãnh đạo đủ tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ để quy tụ sức mạnh toàn dân, đưa cách mạng đi đến thắng lợi.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 (tranh của họa sĩ Phan Kế An). Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân năm 1930 là bước ngoặt mang tính tất yếu. Sự kiện trọng đại này đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam - Đảng lãnh đạo thực hiện con đường cách mạng đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa dân tộc từ bóng tối nô lệ tiến tới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Đó là minh chứng hùng hồn cho chân lý lịch sử: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới đủ sức dẫn dắt dân tộc ta đi đến độc lập, tự do và hạnh phúc.

Bản hùng ca dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng

Ngay từ khi ra đời, Đảng đã thể hiện bản lĩnh và năng lực lãnh đạo thông qua việc tổ chức, dẫn dắt phong trào cách mạng. Các cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh; cao trào dân sinh, dân chủ 1936-1939; cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945 đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của đường lối cách mạng do Đảng vạch ra.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trong những năm tháng “ngàn cân treo sợi tóc” của chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tiếp đó, trước sức mạnh quân sự khổng lồ của đế quốc Mỹ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã khẳng định chân lý bất diệt: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đủ sức đánh bại mọi thế lực xâm lược, dù chúng có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh đến đâu. Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, t. 37, tr. 471).

Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đổi mới - sự lựa chọn đúng đắn mang tầm chiến lược của Đảng

Thực tiễn 40 năm đổi mới đã chứng minh sức sống mãnh liệt của đường lối của Đảng. Đổi mới không chỉ đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, mà còn tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, khẳng định vị thế là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đang phát triển năng động và có trách nhiệm.

Những thành tựu to lớn ấy là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt, kiên định và sáng tạo của Đảng; là sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc; là lời khẳng định thuyết phục cho bản lĩnh chính trị và năng lực cầm quyền của Đảng. Đổi mới đã trở thành một quá trình cách mạng sâu sắc, toàn diện, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong hoạch định đường lối, chính sách. Đó chính là nhân tố quyết định để đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Và, “chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 26-1-2021.

Đại hội XIV - dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà còn là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội đã xác định rõ những định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Nguồn: TTXVN

Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” là sự kết tinh của truyền thống cách mạng, của trí tuệ tập thể và khát vọng dân tộc. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp; dân chủ để phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân; kỷ cương để giữ vững kỷ luật, kỷ luật chính trị; đột phá để vượt qua những điểm nghẽn, tạo động lực mới; phát triển để hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội XIV đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo để thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, cùng những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Đây chính là sự tiếp nối logic của 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời mở ra một tầm cao mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XXI.

Hai mục tiêu 100 năm (đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao) chính là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước dân tộc. Đó là khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại.

Thành công của Đại hội XIV thể hiện rõ nét năng lực lãnh đạo và bản lĩnh cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Đảng không chỉ là người lãnh đạo, mà còn là lực lượng tiên phong, là trung tâm đoàn kết, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

* * *

Đảng Cộng sản Việt Nam chính là hiện thân của ý chí, khát vọng và sức mạnh dân tộc Việt Nam. Trong không khí phấn khởi của thắng lợi Đại hội XIV, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam thêm tự hào, tin tưởng và kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân tộc đoàn kết, phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng phát triển, tiếp tục viết tiếp bản hùng ca, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.