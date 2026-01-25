(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Công văn số 01 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đặt mua báo, tạp chí của Đảng, Đảng ủy phường Bồng Sơn đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp. Ảnh Đức Thụy

Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Bồng Sơn Nguyễn Văn Lai: Trong quá trình triển khai, đơn vị đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, bảo đảm việc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. “Đảng ủy phường phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng địa bàn trực tiếp giám sát, đôn đốc, kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng. Nhờ vậy, số lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quan tâm, hưởng ứng việc mua và đọc báo Đảng ngày càng tăng”, ông Lai nhấn mạnh.

Việc đặt mua và duy trì đọc báo, tạp chí của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kênh thông tin chính thống giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình thời sự trong nước và địa phương.

Tại Chi bộ khu phố Bình Chương, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong khu phố về việc đọc báo, tạp chí của Đảng ngày càng được nâng lên, từng bước trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu phố Bình Chương Nguyễn Văn Nhất khẳng định, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong khu phố về việc đọc báo, tạp chí của Đảng ngày càng được nâng lên. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu phố Bình Chương Nguyễn Văn Nhất cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy phường, cùng sự quan tâm hỗ trợ kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng, các chi bộ khu phố có thêm điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện. “Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở”, ông Nhất bày tỏ.

Đến nay, 43/43 tổ chức đảng trực thuộc với 1.689 đảng viên, trong đó có 21 chi bộ khu phố trên địa bàn phường Bồng Sơn đã triển khai hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy phường cũng đã chủ động trích hơn 60 triệu đồng để đặt mua báo Đảng cho các tổ chức, chi bộ trực thuộc. Riêng từ ngày 1-7 đến nay, Đảng ủy phường đã hỗ trợ kinh phí mua báo với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy phường Bồng Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW. Trong đó, một số tổ chức đảng gặp hạn chế về kinh phí hoạt động; xu hướng tiếp cận báo chí điện tử ngày càng phổ biến; nhận thức về ý nghĩa của việc mua, đọc báo Đảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự đầy đủ.

Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Huỳnh Thị Bích Trang cho rằng, sự bùng nổ của internet cùng với sự phát triển mạnh của báo điện tử, mạng xã hội đã phần nào ảnh hưởng đến việc đặt mua và đọc báo in. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí eo hẹp cũng là nguyên nhân khiến việc đặt mua đủ số lượng, chủng loại báo, tạp chí của Đảng theo quy định chưa được bảo đảm.

Phường Bồng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của báo Đảng trong sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Đức Thụy

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bồng Sơn Nguyễn Văn Lai cho biết thêm: Đảng ủy phường sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức đảng; đồng thời chủ động bố trí, hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các cơ sở còn khó khăn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của báo Đảng trong sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng.

“Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng sinh động, gần cơ sở, đa dạng, phong phú hơn. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, thu hút bạn đọc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”, ông Lai đề xuất.