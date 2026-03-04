Gia Lai chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Cùng với cả nước, Gia Lai đang triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng tiến độ, quy định pháp luật với mục tiêu tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn bà Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh về những điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến ngày bầu cử.

* Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xin bà cho biết tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này?

Bà Phạm Thị Tố Hải. Ảnh: NVCC - Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động và trách nhiệm, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đồng bộ, chặt chẽ, bài bản. Đến nay, các nhiệm vụ, công việc liên quan đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật về bầu cử, sát với thực tiễn, bảo đảm cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Nhiều nội dung hoàn thành sớm so với thời gian luật định. Công tác rà soát, niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành đúng quy định của Luật Bầu cử, tạo điều kiện để cử tri kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị kịp thời các sai sót. Hiện tại, các địa phương tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách và theo dõi biến động cử tri theo quy định. Về điều kiện bảo đảm, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai chủ động, đồng bộ. Việc in ấn, cấp phát tài liệu; hướng dẫn mẫu phiếu bầu, hòm phiếu, phù hiệu; giao nhận tài liệu, con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đầy đủ, thống nhất, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin bầu cử, bảo đảm hạ tầng viễn thông và tổ chức tập huấn được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đáng chú ý, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của UBBC tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân” từ ngày 3-2 đến hết ngày 31-3. Bên cạnh đó, các xã, phường rà soát kỹ lưỡng địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị. Các địa điểm bỏ phiếu được lựa chọn bảo đảm khang trang, phù hợp, thuận tiện nhất cho cử tri.

* Những điểm mới đáng chú ý trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ này là gì, thưa bà?

- Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố mới đan xen. Thứ nhất, toàn hệ thống đang triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, kéo theo điều chỉnh các đầu mối thực thi và cơ chế phối hợp ở địa phương. Thứ hai, ngày bầu cử được ấn định sớm hơn thông lệ, rút ngắn các mốc thời gian nhưng vẫn tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, không bỏ qua bất kỳ bước nào. Thứ ba, yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu ngày càng rõ nét trong bối cảnh nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều vấn đề khó, đòi hỏi năng lực phân tích, thẩm tra, giám sát, phản biện và giải trình. Thứ tư, chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu đang trở thành xu hướng tất yếu, tác động trực tiếp đến lập danh sách cử tri, quản lý hồ sơ, điều hành tiến độ, tổng hợp báo cáo… Từ bối cảnh đó, yêu cầu chung đặt ra là tổ chức bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực chất; bảo đảm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; tăng cường công khai, minh bạch; lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín. Nguyên tắc xuyên suốt là “đúng luật - đúng quy trình - đúng tiến độ - đúng trách nhiệm”. Trong đó, “đúng trách nhiệm” được cụ thể hóa bằng phân công rõ người chịu trách nhiệm cuối cùng ở từng việc, từng mốc thời gian, từng sản phẩm đầu ra.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

﻿Ảnh: N.H

* Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia và UBBC tỉnh để quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, thống nhất. Cùng với đó, UBBC tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và đồng thuận xã hội. Theo kế hoạch, UBBC tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử và những người trực tiếp tham gia công tác bầu cử tại xã, phường. Qua đó, hướng dẫn thống nhất quy trình, nghiệp vụ; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Các đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh sẽ triển khai kiểm tra đợt 2 việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được quan tâm, xử lý kịp thời theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu; chú trọng kiểm tra phòng, chống cháy nổ... trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

* Xin cảm ơn bà!