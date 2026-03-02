Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri 4 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 2-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tiến hành tiếp xúc cử tri 4 xã gồm: Sơn Lang, Đak Rong, Kbang, Krong.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã công bố quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Nở

Theo đó, 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; ông Đinh Văn Buôn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lang; bà Lưu Huệ Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường An Bình; ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày chương trình hành động. Ảnh: Hữu Nở

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ phát huy vai trò người đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Các ứng cử viên cũng cam kết chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật sát với thực tiễn địa phương; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật; phối hợp, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri xã Kbang và xã Krong. Ảnh: Hữu Nở

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp xúc, lắng nghe và giám sát, nỗ lực hành động vì quyền lợi chính đáng của nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử tiếp tục quan tâm đến các vấn đề như: thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ vật tư sản xuất nông nghiệp cho người dân, đầu tư hạ tầng cơ sở, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục...

Cử tri xã Kbang nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Nở

Các ứng cử viên trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm của cử tri các xã Sơn Lang, Đak Rong, Kbang và Krong. Đại diện các ứng cử viên khẳng định: Những kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.