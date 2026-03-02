Cử tri kỳ vọng các ứng cử viên ĐBQH trúng cử sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động nghị trường

(GLO)- Cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) kỳ vọng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi trúng cử sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị trường.

Chiều 2-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Ảnh: N.H

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gồm: ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Huỳnh Thị Hoa Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Phụ nữ Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Trịnh Bảo Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh; ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo với cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trịnh Bảo Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh trình bày chương trình hành động. Ảnh: N.H

Các ứng cử viên cam kết, nếu được bầu làm ĐBQH sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện của nhân dân; gần dân, sát dân; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn của địa phương.

Cùng với đó, tăng cường giám sát, theo dõi đến cùng hiệu quả thực thi chính sách; giữ vững nguyên tắc liêm chính, trách nhiệm, minh bạch; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu; quan tâm các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

Ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trình bày chương trình hành động. Ảnh: N.H

Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại cơ sở; duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các hoạt động tiếp xúc định kỳ và chuyên đề; chủ động xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp đối với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tín nhiệm, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên; thể hiện tin tưởng vào chương trình hành động đã trình bày.

Cử tri phường Quy Nhơn Đông nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: N.H

Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị trường.

Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động; trách nhiệm của ĐBQH trong việc giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Ảnh: N.H

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 1, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc phạm vi, thẩm quyền.

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, các ứng cử viên nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.