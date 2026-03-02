Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phường Pleiku triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

MINH CHÍ

(GLO)- Sáng 2-3, Đảng ủy phường Pleiku tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Theo thông tin tại hội nghị, phường Pleiku đang khẩn trương triển khai các phần việc phục vụ bầu cử, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 15-3, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, phường đã lập danh sách 47 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, cơ cấu bảo đảm theo quy định.

dai-bieu-tham-gia-thao-luan-dong-gop-y-kien-tai-hoi-nghi.jpg
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Ủy ban bầu cử phường đã thành lập 6 ban bầu cử, 18 tổ bầu cử. Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và 18 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri; in và cấp phát thẻ cử tri; xây dựng nội dung tuyên truyền; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu...

dong-chi-nguyen-xuan-phuoc-tinh-uy-vien-bi-thu-dang-uy-phuong-pleiku-phat-bieu-ket-luan-hoi-nghi.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước đề nghị các đồng chí phụ trách địa bàn chủ động bám sát cơ sở để hỗ trợ, hướng dẫn; chịu trách nhiệm đối với công tác bầu cử ở khu vực được phân công.

Các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái liên quan đến bầu cử. Tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, tài liệu, phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu theo đúng quy định. Triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

