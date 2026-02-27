Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

(GLO)- Sáng 26-2, từ xã đảo Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Lần đầu thực hiện quyền công dân

Sáng 26-2, tại xã đảo Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các cử tri thực hiện bầu cử sớm.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục; công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Điểm nổi bật của đợt bầu cử sớm lần này là nhiều cử tri là chiến sĩ trẻ vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Chiến sĩ Phạm Tân Cương (tàu 273, Lữ đoàn 167) xúc động chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu cầm lá phiếu trên tay; bày tỏ mong muốn những người trúng cử thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo.

Chung niềm tin ấy, chiến sĩ Hà Viết Lãm và chiến sĩ Nguyễn Tiến Thành khẳng định sẽ sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Những lời chia sẻ mộc mạc song thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt của lớp cử tri trẻ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổ chức chặt chẽ, an toàn, đúng quy định

Chiều 26-2, rời bến cảng, hòm phiếu tiếp tục theo tàu vượt sóng gió ra thềm lục địa phía Nam, đến với cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 và ngư dân đang vươn khơi bám biển, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Chuyển hòm phiếu xuống tàu đi nhà giàn DK1.

Công tác bầu cử sớm tại Vùng 2 Hải quân không chỉ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trên đất liền mà còn triển khai tới 15 nhà giàn DK1 và các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.

Thiếu tá Cao Văn Đường (Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân) nhấn mạnh: cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu có tâm, có tầm, phụng sự lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại tá Lê Hồng Quang - Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân - khẳng định công tác bầu cử sớm được triển khai đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, bí mật và an toàn tuyệt đối. Những đại biểu được bầu phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân.

Ngay sau khi hoàn tất bỏ phiếu tại điểm bầu cử trên bờ, tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 rời cảng, mang theo hòm phiếu, danh sách cử tri cùng toàn bộ tài liệu bầu cử ra các nhà giàn DK1. Quá trình vận chuyển được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định quân sự, bảo đảm an toàn, bí mật trong suốt hải trình; chủ động phương án xử lý mọi tình huống có thể phát sinh trên biển.

Chỉ huy các tàu xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, dù sóng gió có diễn biến phức tạp.

Tại các ngư trường khu vực DK1, đối với ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức đưa hòm phiếu đến tận tàu cá để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Việc làm này thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm quyền công dân cho mọi đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Vùng 2 Hải quân tặng hoa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển.

“Ngày hội” nơi đầu sóng

Tại các nhà giàn DK1, công tác chuẩn bị được triển khai từ nhiều ngày trước; danh sách cử tri được niêm yết công khai; việc tuyên truyền, phổ biến quy định bầu cử được tiến hành nghiêm túc, đúng hướng dẫn.

Đại úy Trần Văn Lực - Chính trị viên nhà giàn DK1/10 - cho biết: dù ở xa đất liền, cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm của mình đối với lá phiếu; mỗi phiếu bầu là tiếng nói của người lính biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại nhà giàn DK1/8, đại úy Nguyễn Thành Kiêm - Chỉ huy trưởng - khẳng định đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án tổ chức, sẵn sàng tiến hành bầu cử ngay khi tàu mang hòm phiếu cập nhà giàn.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Trung, khẩu đội trưởng nhà giàn DK1/14, bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp; các đại biểu được lựa chọn sẽ thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng với niềm tin của cử tri cả nước.

Những cử tri thực hiện nghĩa vụ bầu cử sớm nhất cả nước.

Dấu mốc trưởng thành giữa trùng khơi

Đợt bầu cử sớm lần này không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc trưởng thành của nhiều chiến sĩ trẻ vừa bước sang tuổi 18. Từ những thanh niên lên đường nhập ngũ, họ chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, ý thức sâu sắc trách nhiệm công dân song hành cùng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cử tri Nguyễn Phạm Nhất Khương (nhà giàn DK1/10) chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu thực hiện quyền công dân giữa biển khơi; coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ở đất liền, việc bỏ phiếu có thể diễn ra trong ít giờ. Nhưng trên thềm lục địa phía Nam, để một lá phiếu đến tay cử tri phải vượt hành trình hàng trăm hải lý giữa trùng khơi sóng gió. Hành trình ấy càng khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bầu cử của công dân ở mọi nơi, mọi điều kiện.

Những con tàu rẽ sóng mang theo hòm phiếu ra biển không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, mà còn chuyên chở niềm tin, ý chí và trách nhiệm; nối liền đất liền với biển đảo bằng sợi dây gắn kết thiêng liêng của lòng dân với Đảng, với Tổ quốc.

Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những cử tri tuổi mười tám, đôi mươi đã thực hiện quyền công dân trong niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cao cả, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử và sự phát triển bền vững của đất nước.