Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri thôn O2 đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi.

Cử tri thôn O2 phấn khởi đi bầu cử. Ảnh: X.Đ

Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo; việc bố trí hòm phiếu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Lực lượng chức năng cũng được tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giúp công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh - Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên Ban Bầu cử xã Vĩnh Sơn điều hành cuộc bầu cử. Ảnh: Nhật Trường

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, cử tri thôn O2 nô nức tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đinh Văn Kiên (cử tri thôn O2, xã Vĩnh Sơn) cho biết: "Người dân trong thôn rất háo hức, phấn khởi khi được tham gia ngày hội lớn của toàn dân".

Còn cử tri Đinh Kích thì bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng cao, nhất là về hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số".

Cử tri thôn 02 tham gia bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Nhật Trường

Thôn O2 thuộc vùng cao của xã Vĩnh Sơn, nằm biệt lập trên đỉnh núi, cách trung tâm xã gần 50 km. Địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, đường đi khó khăn khiến việc đi lại gặp nhiều trở ngại.

Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu sớm tại khu vực này vào ngày 14-3.

Theo ông Đinh Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn, sau khi kết thúc bỏ phiếu, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án để vận chuyển hồ sơ, tài liệu và hòm phiếu về Ban bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thôn O2 có 57 hộ với 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả, bà con đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia bầu cử.

Cử tri thôn O2 vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: X.Đ

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, 100% cử tri tại Tổ bầu cử số 1 thôn O2 đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Dù ở nơi núi cao, đường sá còn nhiều cách trở nhưng tinh thần trách nhiệm và niềm tin của bà con đối với ngày hội lớn của đất nước vẫn được thể hiện rõ qua từng lá phiếu.