Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2026

NGUYỄN HẰNG
(GLO)- Chiều 28-5, tại phường Quy Nhơn Bắc, Cụm thi đua số 1 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Đồng chí Hà Duy Trung-Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị. Cụm thi đua số 1 gồm Công đoàn các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Công đoàn xã Tuy Phước.

Các đại biểu Cụm thi đua số 1 dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Nhật Vũ

Hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Cụm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Theo đó, Cụm sẽ tập trung triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm; xây dựng các nội dung thi đua và cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua theo hướng dẫn của Liên đoàn lao động tỉnh, đảm bảo sát với tình hình thực tế của Cụm.

Các đơn vị thành viên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động chung như: trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong toàn cụm; tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Cụm thi đua làm cơ sở chấm điểm và bình xét khen thưởng hằng năm,….

Cụm thi đua số 1 thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Ảnh: Nhật Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

