Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2026

(GLO)- Chiều 28-5, tại phường Quy Nhơn Bắc, Cụm thi đua số 1 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Đồng chí Hà Duy Trung-Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị. Cụm thi đua số 1 gồm Công đoàn các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Công đoàn xã Tuy Phước.

Các đại biểu Cụm thi đua số 1 dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Nhật Vũ

Hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Cụm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Theo đó, Cụm sẽ tập trung triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm; xây dựng các nội dung thi đua và cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua theo hướng dẫn của Liên đoàn lao động tỉnh, đảm bảo sát với tình hình thực tế của Cụm.

Các đơn vị thành viên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động chung như: trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong toàn cụm; tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Cụm thi đua làm cơ sở chấm điểm và bình xét khen thưởng hằng năm,….

Cụm thi đua số 1 thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Ảnh: Nhật Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.