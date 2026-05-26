Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận

(GLO)- Chiều 25-5, tại xã Ia O, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn 15 về công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện mô hình “Gắn kết hộ” năm 2026.

Dự hội nghị có Đại tá Đặng Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã Ia Krái, Ia Chia, Ia O cùng cán bộ, chiến sĩ, người lao động và 23 cặp hộ gắn kết năm 2026.

Đại tá Hoàng Đức Tỏa - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 715 chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn KT-QP 715 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận; gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với xây dựng địa bàn, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác dân vận. ﻿Ảnh: ĐVCC

Các mô hình dân vận như: “Gắn kết hộ”, “Sao sáng buôn làng”, “Nâng bước em đến trường”, phong trào “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Đơn vị đã tạo việc làm ổn định cho hơn 1.200 lao động, trong đó, trên 70% là con em đồng bào dân tộc thiểu số địa phương; hỗ trợ nhiều hộ dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung làm rõ hiệu quả công tác phối hợp dân vận giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn biên giới.

Ký kết “Gắn kết hộ” năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Krái đánh giá cao vai trò của Đoàn KT-QP 715 trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dịp này, Đoàn KT-QP 715 đã khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 38.

Trong khuôn khổ chương trình “Gắn kết hộ” năm 2026, đơn vị tổ chức ký kết cho 23 cặp hộ giữa cán bộ, công nhân, người lao động với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; thực hiện ký kết tượng trưng 1 cặp hộ tại hội nghị. Đồng thời, Ban Tổ chức đã tặng quà cho các cặp hộ tham gia gắn kết.

Đại tá Đặng Quang Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 (thứ 7 từ trái sang) và Thượng tá Huỳnh Xuân Phước - Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 715 (thứ 7 từ phải sang) tặng quà cho các cặp hộ gắn kết. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Hoàng Đức Tỏa - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 715 - cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn KT-QP 715 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, “Gắn kết hộ”; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.