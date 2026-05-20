Kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn Bãi Bấc xã đảo Nhơn Châu vào ngày 28 và 29-5

(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh tại Trường bắn Bãi Bấc (tọa độ 06216, thuộc thôn Tây, xã Nhơn Châu).

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn súng bộ binh; súng tiểu liên AK, trung liên RPD bài 1 (từ bờ bắn mục tiêu trên mặt nước ban ngày) và bài 2 nâng cao (bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ở địa hình đồng bằng, trung du và ven biển ban ngày).

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh vào ngày 28 và 29-5. Ảnh minh họa: VNGL

Đồng thời, bắn đạn thật súng B41 bài 3 (từ các phương tiện trên mặt nước bắn mục tiêu trên mặt nước ban ngày và ban đêm); bắn đạn thật bài 1 súng cối 82mm (khẩu đội súng cối 82mm bắn quan sát tại súng mục tiêu trong tầm bắn hiệu quả).

Trong đó, ngày 28-5, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng cối 82mm từ 7 giờ đến 9 giờ; bắn đạn thật súng tiểu liên AK, trung liên RPD bài 2 nâng cao từ 9 giờ đến 11 giờ; bắn đạn thật súng tiểu liên AK, trung liên RPD bài 1 từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

Ngày 29-5, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra bắn đạn thật súng B41 bài 3 vào lúc 6 giờ 30 phút đến 11 giờ và từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút.

Địa điểm bắn đạn thật đối với súng tiểu liên AK, trung liên RPD, súng B41 giáp biển ở phía Bắc; giáp điểm cao 81, điểm cao 100/núi Tiền Tù Bị, Trạm Hải đăng Cù Lao Xanh ở phía Đông; giáp khu doanh trại Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh ở phía Nam; giáp hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, điểm cao 129/núi Suối Bà Tứ ở phía Tây. Hướng bắn gồm Tây Bắc, Đông và Đông Bắc.

Đối với địa điểm bắn đạn thật súng cối 82mm có tọa độ khu vực bắn từ 13° 37' 00" đến 13° 38' 55" Vĩ độ Bắc; từ 109° 19' 12" đến 109° 21' 52" Kinh độ Đông.

Tọa độ trận địa bắn từ 13° 37' 12" Vĩ độ Bắc; từ 109° 21' 02" Kinh độ Đông.

Tọa độ đạn rơi từ 13° 37' 33" đến 13° 37' 59" Vĩ độ Bắc; từ 109° 20' 56" đến 109° 21' 07" Kinh độ Đông. Hướng bắn là hướng Bắc.

Địa điểm này có hướng Bắc cách bờ Bãi Bấc đảo về hướng Bắc 4 hải lý; hướng Đông cách bờ Bãi Bấc đảo về hướng Đông 1 hải lý; hướng Tây cách bờ Bãi Bấc đảo về hướng Tây 1 hải lý và hướng Nam giáp khu doanh trại Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo cho tàu, xuồng; cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và nhân dân không được hoạt động, neo đậu; không đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc trong phạm vi khu vực trường bắn trong thời gian trên.