Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Các đơn vị quân đội đã chủ động xây dựng thực đơn phù hợp, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng, cân đối dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác bảo đảm ăn uống được triển khai chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguồn thực phẩm, chế biến đến bảo quản, phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và huấn luyện của bộ đội.

Chỉ huy Trung đoàn 977 kiểm tra bữa ăn của bộ đội trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: H.P

Để nâng cao chất lượng bữa ăn trong dịp lễ, các đơn vị bộ đội cũng đã chủ động chuẩn bị nguồn thực phẩm từ sớm, xây dựng kế hoạch bảo đảm theo từng cấp.

Nguồn thực phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên khai thác hiệu quả từ tăng gia sản xuất như rau xanh, thịt, cá, gia cầm… góp phần bảo đảm thực phẩm tươi, sạch, an toàn và tiết kiệm chi phí, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của bộ đội.

Các chiến sĩ ở Trung đoàn 977 quây quần bên mâm cơm ngày lễ với thực đơn phong phú, bảo đảm dinh dưỡng, tạo không khí ấm cúng, vui tươi trong đơn vị. Ảnh: H.P

Tại Trung đoàn 977 (Sư đoàn 31), không khí chuẩn bị bữa cơm ngày lễ diễn ra khẩn trương nhưng đầm ấm, rộn ràng. Cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, dọn dẹp, trang trí nhà ăn, tạo nên không gian sinh hoạt gần gũi, đoàn kết.

Thượng tá Nguyễn Đình Huấn - Chính ủy Trung đoàn 977 - cho biết thêm: “Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn chủ động bổ sung thêm nhiều món ăn từ nguồn quỹ tăng gia, giúp bữa cơm ngày lễ thêm phong phú, bảo đảm ngon miệng, đủ chất”.

Mâm cơm ngày lễ của bộ đội được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn phong phú, bảo đảm dinh dưỡng. Ảnh: H.P

Đối với những chiến sĩ mới, lần đầu đón lễ trong môi trường quân ngũ, sự quan tâm chu đáo của đơn vị đã góp phần vơi bớt nỗi nhớ nhà. Không khí vui tươi, đầm ấm trong từng bữa cơm cũng giúp bộ đội thêm gắn bó, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình.

Binh nhì Quách Hoàng Kiệt (Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 977) chia sẻ: “Lần đầu đón lễ xa gia đình, ban đầu tôi cũng rất nhớ nhà. Nhưng được các thủ trưởng, chỉ huy quan tâm, bữa cơm ngày lễ có nhiều món ngon như thịt kho, gà luộc, cá hấp, canh xương, rau xanh… không khí lại ấm cúng nên tôi cảm thấy rất vui. Anh em trong đơn vị quây quần như một gia đình, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và yên tâm công tác”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại các đơn vị, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm tươi, sạch, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Ảnh: H.P

Để bữa ăn ngày lễ thêm phong phú, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn thực phẩm từ sớm, tận dụng hiệu quả kết quả tăng gia sản xuất tại đơn vị. Rau xanh, thịt, cá, gia cầm… được cung cấp tại chỗ vừa bảo đảm tươi ngon, an toàn, vừa góp phần tiết kiệm chi phí.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra các khâu chế biến, bảo quản; hướng dẫn đội ngũ nuôi quân đổi mới cách chế biến, nâng cao tay nghề, đa dạng hóa món ăn phù hợp khẩu vị bộ đội ở nhiều vùng miền. Đặc biệt, các suất ăn được tính toán đầy đủ dưỡng chất, đa dạng thực đơn, chú trọng phối hợp thực phẩm bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chất đạm, chất xơ, tinh bột, hấp dẫn, ngon miệng.

Trung đoàn 739 chủ động tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi, sạch, phục vụ nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Ảnh: H.P

Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn 739 - nhấn mạnh: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong các dịp lễ, Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng thực đơn hợp lý, cân đối dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với điều kiện thời tiết và cường độ huấn luyện.

Binh nhì Nguyễn Công Quỳnh (Tiểu đội 1, Trung đội 8, Đại đội 4, Tiểu đoàn 52) chia sẻ niềm vui: “Dịp lễ năm nay rất ý nghĩa với tôi khi được cùng đồng đội tham gia thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ trong không khí vui tươi. Bữa ăn cũng được chuẩn bị chu đáo, nhiều món ăn ngon, đa dạng hơn ngày thường. Tinh thần anh em luôn vui vẻ, đoàn kết, giúp tôi quên đi nỗi nhớ nhà và thêm quyết tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lực lượng dân quân thường trực xã Phù Mỹ Đông quây quần trong bữa cơm ngày lễ, không khí vui tươi, ấm cúng, thắm tình đồng đội. Ảnh: H.P

Mâm cơm ngày lễ của lực lượng dân quân thường trực xã Phù Mỹ Đông cũng được chuẩn bị chu đáo, tràn ngập những món ăn “chất lượng” khi có thịt gà, thịt bò cùng các loại hải sản, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và hợp khẩu vị.

Trung tá Nguyễn Cao Chót - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phù Mỹ Đông - cho biết: “Những bữa cơm ngày lễ không chỉ bảo đảm sức khỏe cho anh em mà còn là dịp để mọi người quây quần, gắn kết hơn sau những giờ làm nhiệm vụ. Không khí ấm cúng, vui vẻ giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Giữa không khí ấm áp của ngày lễ, sự quan tâm, chăm lo của đơn vị đã lan tỏa trong từng bữa cơm, để những bữa ăn không chỉ bảo đảm sức khỏe cho bộ đội mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, cùng nhau xây dựng các đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.