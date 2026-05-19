Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là công tác “đi trước - mở đường”, tạo nền tảng tinh thần và sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng (Quy định số 19-QĐ/TW) tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh TTXVN

Nền tảng của sự thống nhất trong Đảng và xã hội

Thực tiễn lịch sử cho thấy, mỗi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với việc củng cố và phát huy sức mạnh của công tác chính trị, tư tưởng. Đây là lĩnh vực trực tiếp định hướng nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, qua đó tạo nên sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng chống phá trên mặt trận tư tưởng, yêu cầu giữ vững định hướng chính trị càng trở nên cấp thiết.

Chính vì vậy, Quy định số 19-QĐ/TW xác định rõ chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quy định cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững uy tín, tính tiên phong và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng thời, thông qua công tác chính trị, tư tưởng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Bốn kiên định” - trụ cột tư tưởng trong giai đoạn mới

Một điểm nhấn quan trọng của Quy định số 19-QĐ/TW là khẳng định định hướng hành động của công tác chính trị, tư tưởng dựa trên nền tảng “bốn kiên định”. Đây là những nguyên tắc có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước.

Trước hết, đó là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng tư tưởng này là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, bảo đảm cho đường lối cách mạng Việt Nam luôn gắn với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây không chỉ là mục tiêu chiến lược lâu dài mà còn là động lực thúc đẩy mọi nỗ lực phát triển đất nước.

Thứ ba, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Thực tiễn gần bốn thập niên đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của đường lối này trong việc đưa đất nước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thứ tư, kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bốn nội dung “kiên định” ấy không chỉ là nền tảng lý luận mà còn là điểm tựa tinh thần để Đảng ta vững vàng trước mọi thách thức, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới phương thức công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên số

Trong tình hình mới, một yêu cầu quan trọng được đặt ra là không ngừng đổi mới phương thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng để phù hợp với bối cảnh phát triển của thời đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo tinh thần Quy định số 19-QĐ/TW, công tác chính trị, tư tưởng không chỉ nhằm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực hành động trong toàn xã hội. Trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” để “chống”.

Để đạt được mục tiêu đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo và định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, nâng cao năng lực truyền thông chính trị hiện đại, chủ động nắm bắt tâm trạng xã hội, kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Cùng với đó, công tác chính trị, tư tưởng cần gắn chặt với công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận, bảo đảm sự liên thông, thống nhất trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Việc đánh giá hiệu quả công tác này phải dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của nhân dân - thước đo chính xác nhất và có giá trị cao nhất của mọi chủ trương, chính sách.

Phát huy vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên

Hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng cuối cùng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Quy định của Trung ương đã nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực sự gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, gắn nhận thức với hành động thực tiễn. Đồng thời, phải chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Khi đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, công tác chính trị, tư tưởng sẽ trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

* * *

Trong mọi giai đoạn cách mạng, công tác chính trị, tư tưởng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là “mạch nguồn” của sức mạnh tinh thần và ý chí hành động của toàn Đảng, toàn dân. Việc ban hành Quy định số 19-QĐ/TW tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của Đảng.

Phát huy hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng chính là củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc. Khi công tác này thật sự “đi trước - mở đường”, đất nước sẽ có thêm động lực để vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.