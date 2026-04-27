Gia Lai siết chặt an ninh mạng: Không thể chậm trễ trong “mặt trận không tiếng súng”

(GLO)- Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU (ngày 17/4/2026) triển khai Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư không đơn thuần là một bước đi mang tính thủ tục.

Đây là lời khẳng định rõ ràng về nhận thức và hành động trước một “mặt trận” mới - nơi mà rủi ro, thách thức không còn hữu hình nhưng hệ lụy lại hết sức trực tiếp và sâu rộng: không gian mạng.

Cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu đã trở thành “tài nguyên chiến lược”, thì an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Chậm trễ trong lĩnh vực này đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế bị động, dễ tổn thương, thậm chí phải trả giá bằng sự gián đoạn hoạt động, mất an toàn thông tin và suy giảm niềm tin của người dân.

Không chỉ là mục tiêu, mà là cam kết chính trị

Điểm đáng chú ý của Chương trình là cách tiếp cận thẳng thắn, cụ thể và có tính ràng buộc cao. Những con số như 100% hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình 4 lớp, giám sát 24/7; 100% dữ liệu được lưu trữ tập trung; hay mục tiêu 80% người dân có kỹ năng an toàn thông tin… không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật, mà là cam kết chính trị.

Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025.

Bởi lẽ, phía sau những con số đó là yêu cầu về sự thay đổi thực chất: từ nhận thức đến hành động, từ cấp lãnh đạo đến từng cán bộ, đảng viên và người dân. Khi trách nhiệm của người đứng đầu được đặt lên hàng đầu và gắn với đánh giá, xếp loại hằng năm, an ninh mạng không còn là việc “của ngành chuyên môn”, mà trở thành thước đo năng lực quản trị.

Đặc biệt, việc yêu cầu dành tối thiểu 15% tổng mức đầu tư cho hạng mục an ninh mạng trong các dự án công nghệ thông tin cho thấy một bước chuyển quan trọng: đầu tư cho an ninh không còn là “phần phụ”, mà là cấu phần bắt buộc ngay từ đầu. Đây là tư duy đúng, bởi thực tế đã chứng minh, khắc phục hậu quả luôn tốn kém hơn rất nhiều so với phòng ngừa.

Từ “phòng vệ” sang “phòng thủ chủ động”

Một trong những điểm nhấn mang tính đột phá của Chương trình là chuyển từ trạng thái “phòng vệ bị động” sang “phòng thủ chủ động, tích cực”. Điều này không chỉ là thay đổi cách làm, mà là thay đổi tư duy.

An ninh mạng, suy cho cùng, không phải là câu chuyện xử lý sự cố khi đã xảy ra, mà là khả năng phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa và giảm thiểu rủi ro ngay từ gốc. Việc yêu cầu tích hợp an ninh ngay từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thể hiện rõ quan điểm: không có “vùng trũng” an toàn trong chuyển đổi số.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người. Một hệ thống có thể được đầu tư hiện đại, nhưng chỉ cần một mắt xích thiếu ý thức, một thao tác bất cẩn, toàn bộ hệ thống có thể bị đe dọa. Vì vậy, việc đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ và người dân là hướng đi đúng, nhưng quan trọng hơn là phải làm thực chất, tránh hình thức.

Siết từ gốc để tạo thể chủ động lâu dài

Nhìn tổng thể, Chương trình hành động của Gia Lai cho thấy một cách tiếp cận đồng bộ: từ nhận thức, thể chế, hạ tầng đến con người và cơ chế thực thi. Nhưng điều quyết định vẫn là khâu tổ chức thực hiện.

Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt, nếu trách nhiệm không được “định danh” rõ ràng và kiểm tra, giám sát thường xuyên, thì những mục tiêu cụ thể rất dễ dừng lại trên giấy. Ngược lại, nếu làm nghiêm túc, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp Gia Lai không chỉ bảo vệ an toàn hệ thống thông tin, mà còn nâng cao năng lực quản trị, tạo niềm tin và mở rộng không gian phát triển số.

Trong “mặt trận không tiếng súng” này, không có chỗ cho sự chủ quan. Chủ động từ sớm, siết chặt từ gốc chính là cách để không rơi vào thế bị động. Và hơn hết, đó cũng là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số đi đúng hướng, bền vững và an toàn.