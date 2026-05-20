Để lời Bác thấm sâu vào đời sống

(GLO)- Từ lớp học xóa mù chữ ở vùng khó, những mô hình sẻ chia nơi biên giới đến cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế ở cơ sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Gia Lai đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực.

Những việc làm bình dị nhưng giàu tính nhân văn không chỉ chăm lo đời sống người dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng.

Đem tri thức và nghĩa tình đến vùng khó

Từng có nhiều năm giảng dạy tại điểm trường làng Kuăi (xã Ia Le), cô giáo Hồ Thị Thùy Trang (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) thấu hiểu những thiệt thòi, mặc cảm của nhiều người dân khi không biết đọc, biết viết. Với mong muốn giúp bà con có cơ hội tiếp cận tri thức để từng bước thay đổi cuộc sống, năm 2022, cô mở lớp học xóa mù chữ ngay tại làng.

Sau khi xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường, cô phối hợp với địa phương đến từng nhà vận động người dân tham gia lớp học. Có thời điểm lớp duy trì gần 50 học viên. Dù lớp học cách nhà 3 km, mỗi tuần 3 buổi tối, cô Trang vẫn đều đặn đến lớp sau giờ dạy chính khóa.

Không chỉ dành thời gian, công sức, cô còn tự bỏ tiền lương mua sách vở, bút viết và nhiều vật dụng cần thiết để người dân yên tâm theo học. Sự tận tâm ấy dần lan tỏa đến bạn bè, người thân, học trò cũ cùng các nhà hảo tâm, giúp lớp học có thêm điều kiện hỗ trợ học viên.

Sau thời gian kiên trì duy trì, nhiều học viên đã đọc thông, viết thạo, tự tin hơn. Dù lớp học xóa mù chữ khép lại vào giữa tháng 3.2025, song hành trình sẻ chia của cô giáo Trang vẫn tiếp tục.

“Suốt 7 năm qua, tôi đều duy trì kết nối với các nhà hảo tâm để trao hàng trăm phần quà cho học sinh và người dân khó khăn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng” - cô Trang chia sẻ.

Với những việc làm âm thầm nhưng đầy trách nhiệm, năm 2024, cô giáo Hồ Thị Thùy Trang được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tinh thần học và làm theo Bác cũng được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều mô hình giàu tính nhân văn, hướng về người dân vùng biên.

Hơn 10 năm qua, mô hình “Bếp ăn tình thương” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) trở thành điểm tựa đối với nhiều học sinh nghèo trên địa bàn.

Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ cùng sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các đoàn thiện nguyện, bếp ăn đều đặn phục vụ bữa trưa miễn phí cho khoảng 14-16 học sinh mỗi ngày. Không chỉ chăm lo bữa ăn đủ dinh dưỡng, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên quan tâm, kèm cặp việc học, động viên các em nỗ lực vươn lên.

Tương tự, Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Rau xanh Biên phòng”, “Hũ gạo tình thương” tại Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan). Theo đó, mỗi tháng, đơn vị hỗ trợ 20 kg gạo cùng 10-15 kg rau xanh được cung cấp đều đặn 2 lần mỗi tuần cho học sinh bán trú của trường.

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh - khẳng định, việc học và làm theo Bác được các đơn vị cụ thể hóa bằng phương châm “bám dân, gần dân, giúp dân”.

Không chỉ hỗ trợ người dân và học sinh khó khăn, lực lượng Biên phòng còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên

Ở cơ sở, việc học và làm theo Bác cũng đang tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống mới. Tại xã Chư A Thai, cấp ủy, chính quyền địa phương gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Mạnh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư A Thai - cho biết: Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, góp phần giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống người dân.

Điển hình như hộ ông Đoàn Văn Thủy (thôn Đoàn Kết) mạnh dạn chuyển đổi hơn 4 ha đất trồng cây ăn quả sang trồng dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất khép kín, gia đình ông đạt doanh thu hơn 800 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, ông Phan Quốc Trưởng (thôn Nam Hà) chuyển diện tích trồng mì kém hiệu quả sang trồng chùm ruột. Với 200 cây được đầu tư, chăm sóc bài bản, mô hình mang lại nguồn thu gần 300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Ông Đoàn Văn Thủy (bên phải, ở thôn Đoàn Kết, xã Chư A Thai) mạnh dạn chuyển đổi hơn 4 ha đất trồng cây ăn quả sang trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: Ngọc Sang

Từ lớp học xóa mù chữ ở vùng khó, những mô hình sẻ chia nơi biên giới đến cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế ở cơ sở, việc học và làm theo Bác đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.