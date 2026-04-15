(GLO)- Ngày 15 và 16-4, tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026.

Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 có 34 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ, sĩ quan đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn thảo bài giảng, thuyết trình và trả lời câu hỏi, xử trí tình huống.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình tại hội thi. Ảnh: Thanh Bình

Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá﻿ Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi - phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Bình

Hội thi là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ báo cáo viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, phương pháp và kỹ năng thuyết trình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, thông qua hội thi có thể đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Từ đó lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng Biên phòng tỉnh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thời gian tới.