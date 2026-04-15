THANH BÌNH
(GLO)- Ngày 15 và 16-4, tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026.

Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 có 34 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ, sĩ quan đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn thảo bài giảng, thuyết trình và trả lời câu hỏi, xử trí tình huống.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình tại hội thi. Ảnh: Thanh Bình

Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá﻿ Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi - phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Bình

Hội thi là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ báo cáo viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, phương pháp và kỹ năng thuyết trình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, thông qua hội thi có thể đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Từ đó lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng Biên phòng tỉnh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thời gian tới.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật quan trọng

(GLO)- Sáng 11-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tại tỉnh Siem Reap.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

