Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

1.446 tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH LÝ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 11-6, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức họp Ban giám khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 đã nhận được 1.446 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo (in, điện tử), phát thanh, truyền hình và video clip.

ban-giam-khao.jpg
Các thành viên Ban giám khảo đã thống nhất nguyên tắc, phương pháp chấm thi theo hướng khoa học, khách quan, thực chất. Ảnh: Việt Hùng

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức quy mô cấp tỉnh, nhưng đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban giám khảo đã thống nhất nguyên tắc, phương pháp chấm thi theo hướng khoa học, khách quan, thực chất. Quan điểm chung là việc lựa chọn, tôn vinh và trao giải phải dựa trên chất lượng thực sự của tác phẩm, bảo đảm đúng thể lệ và yêu cầu về nội dung, tư tưởng.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được triển khai trong tháng 6, tổng hợp kết quả trong tháng 7 và tổ chức tổng kết, trao giải vào tháng 8-2026. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI - 2026.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn

Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

Tin tức

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Thời sự

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu tại phiên khai mạc tối 29-5 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

null