1.446 tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 11-6, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức họp Ban giám khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 đã nhận được 1.446 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo (in, điện tử), phát thanh, truyền hình và video clip.

Các thành viên Ban giám khảo đã thống nhất nguyên tắc, phương pháp chấm thi theo hướng khoa học, khách quan, thực chất. Ảnh: Việt Hùng

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức quy mô cấp tỉnh, nhưng đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban giám khảo đã thống nhất nguyên tắc, phương pháp chấm thi theo hướng khoa học, khách quan, thực chất. Quan điểm chung là việc lựa chọn, tôn vinh và trao giải phải dựa trên chất lượng thực sự của tác phẩm, bảo đảm đúng thể lệ và yêu cầu về nội dung, tư tưởng.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được triển khai trong tháng 6, tổng hợp kết quả trong tháng 7 và tổ chức tổng kết, trao giải vào tháng 8-2026. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI - 2026.