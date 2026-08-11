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Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Theo nội dung quán triệt, công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm các yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và độ tuổi; trong đó chú trọng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ và cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn, lĩnh vực. Phấn đấu cán bộ trẻ dưới 42 tuổi từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên và cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 10 - 15%; đồng thời phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý.

Đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2030 - 2035, dự kiến quy hoạch 11 cán bộ; trong đó cán bộ trẻ dưới 42 tuổi có 4 đồng chí, chiếm 36,36%; cán bộ nữ 6 đồng chí, chiếm 54,54%. Quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 6 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ nữ, chiếm 33,33%. Hội nghị cũng xem xét nguồn quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch. Việc lấy phiếu giới thiệu được thực hiện theo đúng quy trình 4 bước đối với nguồn nhân sự tại chỗ, gồm: Hội nghị Ban Thường vụ ghi phiếu định hướng giới thiệu nhân sự; Hội nghị cán bộ chủ chốt ghi phiếu giới thiệu; Hội nghị Ban Chấp hành ghi phiếu giới thiệu; Hội nghị Ban Thường vụ ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự.

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Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận và ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Hữu Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cảm ơn các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của phường. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình quy hoạch cán bộ theo quy định.

Việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhằm chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển; tạo cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng bộ phường Diên Hồng.

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