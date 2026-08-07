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Những đảng viên gương mẫu, tiên phong ở buôn làng

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Ở các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều đảng viên đã phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày.

Mỗi người một cách làm nhưng họ đều có chung tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương, góp phần tạo nên những đổi thay tích cực ở cơ sở.

Tiên phong đổi mới để làm giàu

Hơn 20 năm bền bỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hlơl (SN 1983, đảng viên, làng Châm Anẻh, phường Hội Phú) trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần dám nghĩ, dám làm. Từ vài trăm cây cà phê cằn cỗi được cha mẹ cho khi ra ở riêng, anh từng bước mở rộng sản xuất. Hiện gia đình anh có 1,5 ha cà phê.

Anh Hlơl cũng là một trong những hộ đầu tiên của làng trồng hồ tiêu. Khi vườn hồ tiêu 500 trụ bị dịch bệnh vào năm 2014, anh mạnh dạn chặt bỏ toàn bộ để cải tạo đất, chuyển sang trồng cà phê.

Theo anh, muốn phát triển phải dám thay đổi và lựa chọn hướng đi phù hợp. Từ đó, anh liên tục đổi mới phương thức canh tác.

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Đảng viên Hlơl là tấm gương tiên phong phát triển kinh tế. Ảnh: P.D

Nhận thấy giống cà phê cũ cho năng suất thấp, anh từng bước tái canh bằng các giống mới. Năm 2018, anh thay thế 500 cây bằng giống TRS1; năm sau tiếp tục ghép cải tạo 500 cây bằng giống Thiện Trường.

Hiện 2 giống này đạt năng suất từ 4-7 tấn nhân/ha, cao hơn đáng kể so với giống cũ. Gia đình anh đang tiếp tục chuyển đổi diện tích còn lại sang giống mới.

Không dừng lại ở đó, anh Hlơl trồng xen hơn 200 cây sầu riêng trong vườn cà phê, trong đó, 50 cây đã cho thu bói, mang lại thu nhập khoảng 40 triệu đồng.

Anh còn đầu tư máy xay xát, tận dụng vỏ cà phê để ủ phân hữu cơ, vừa giảm chi phí, vừa cải tạo đất. Gia đình cũng nhận chăm sóc 5 ha cà phê cho các hộ dân theo hình thức chia sản phẩm để tăng thu nhập.

Theo ông Rơ Châm Byul - Bí thư Chi bộ làng Châm Anẻh, mô hình của anh Hlơl đã tạo động lực để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất để từng bước nâng cao năng suất và thu nhập.

Gìn giữ văn hóa, vun đắp hạnh phúc gia đình

đảng viên trẻ, anh Siu Hoách (SN 1996) - giáo viên Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko) luôn tâm huyết với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngoài công tác giảng dạy, anh tích cực hỗ trợ đội cồng chiêng và đội xoang làng O Ngol (xã Ia Pia), nơi mình sinh sống. Để các tiết mục hấp dẫn hơn, anh chủ động đổi mới cách dàn dựng nhưng vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống. Các bài chiêng của đội nam được bảo tồn nguyên bản, trong khi phần xoang được sáng tạo thêm về động tác, đạo cụ và đội hình.

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Gia đình anh Siu Hoách vinh dự là 1 trong 15 gia đình trẻ hạnh phúc tiêu biểu toàn quốc được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương. Ảnh: ĐVCC

Anh còn quay video từng bài chiêng để đội xoang nữ chủ động luyện tập trước khi ghép đội hình hoàn chỉnh.

Cách làm này vừa rút ngắn thời gian chuẩn bị, vừa bảo đảm sự đồng đều trong biểu diễn.

Nhờ đó, đội văn nghệ làng O Ngol nhiều lần đạt thành tích cao tại các hội thi, góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Không chỉ nhiệt tình với công việc chung, anh Siu Hoách còn được người dân quý mến bởi sự trách nhiệm với gia đình.

Khi con đầu lòng mới hơn 3 tháng tuổi, anh động viên vợ tiếp tục học đại học. Nhờ sự sẻ chia ấy, năm 2024, vợ anh tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non và hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Ia Pia).

Năm 2023, gia đình anh là 1 trong 15 gia đình trẻ hạnh phúc tiêu biểu toàn quốc được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương.

Người giữ hồn nghề truyền thống

Ở xã Phú Thiện, đảng viên Đinh Nhiêu (thôn Plei Kte) nhiều năm lặng thầm gìn giữ nghề thủ công truyền thống. Từ tre, nứa và những vật liệu quen thuộc, ông tạo nên nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Ông tâm huyết nhất là những mô hình nhà rông thu nhỏ.

Để mỗi sản phẩm gần với nguyên bản, ông dày công nghiên cứu kết cấu, tỷ lệ và kỹ thuật lắp ghép, đồng thời kết hợp các hoa văn truyền thống. Mỗi mô hình không chỉ là món quà lưu niệm mà còn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar.

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Ông Đinh Nhiêu là nghệ nhân tài hoa trong nghề đan đát. Ảnh: Hồng Thương

Ông Đinh Nhiêu cũng nổi tiếng với nghề đan gùi hai lớp. Những chiếc gùi nhẹ, bền, tinh xảo thể hiện nét đẹp trong đời sống và quan niệm thẩm mỹ của đồng bào Bahnar. Do yêu cầu kỹ thuật cao, hầu hết sản phẩm đều được làm theo đơn đặt hàng.

Ở tuổi 72, điều khiến ông trăn trở nhất là làm sao truyền nghề cho lớp trẻ. Ông mong địa phương thành lập các CLB đan đát, đồng thời đưa mô hình nhà rông và các sản phẩm thủ công vào trường học để học sinh hiểu, yêu hơn bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo bà Kpă Loan - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Thiện, ông Đinh Nhiêu là “báu vật sống” của địa phương. Ông nhiều lần được các cấp, ngành biểu dương; trong đó có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa và góp phần phát triển tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2024.

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