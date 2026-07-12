Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bền bỉ bám làng cảm hóa người lầm lỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bằng sự gần gũi, trách nhiệm và bền bỉ, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp - Phó Trưởng Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều người từng bị lôi kéo theo FULRO, “Tin lành Đê Ga” từ bỏ sai lầm, trở về ổn định cuộc sống.

Anh cũng là cầu nối gắn kết lực lượng công an với người dân trong giữ gìn bình yên buôn làng.

ben-bi-bam-lang-cam-hoa-nguoi-lam-lo.jpg
Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp (thứ 4 từ trái sang) tại Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa cho 1 hộ dân trên địa bàn xã Ia Ko. Ảnh: T.T

Ông Kpă Bỗ (SN 1979, trú làng Vel) tham gia tổ chức bất hợp pháp “Tin lành Đê Ga” từ năm 2001, từng vượt biên sang Campuchia. Sau khi trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia các hoạt động phục hồi tổ chức này.

Nắm bắt tình hình, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp cùng ông Rơ Mah Phiar (SN 1974) - người có uy tín ở làng Vel - thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn ông Bỗ phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chăm chỉ lao động, giờ đây gia đình ông đã vươn lên trở thành hộ khá trong làng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp chia sẻ: “Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy ông Bỗ có trình độ văn hóa và có niềm tin tôn giáo. Cũng như nhiều trường hợp khác, ông bị các đối tượng FULRO lưu vong lôi kéo tham gia các tà đạo biến tướng từ “Tin lành Đê Ga”. Vì vậy, tôi kiên trì giải thích, vận động để ông tham gia sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận, không nghe theo lời kẻ xấu”.

Đến nay, ông Kpă Bỗ đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê Ga”, tham gia sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam) ở làng Sur A; đồng thời, vận động thêm một số người trong làng cùng tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng quy định.

Có hơn 13 năm công tác tại các đơn vị công an khu vực phía Tây tỉnh, từ tháng 3-2025 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp giữ cương vị Phó Trưởng Công an xã Ia Ko, phụ trách an ninh.

Anh đã vận động 38 trường hợp bị lôi kéo tại 7 làng quay lại sinh hoạt tại các điểm nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam); đồng thời, vận động 12 trường hợp bị lừa vượt biên sang Thái Lan trở về địa phương.

Sau khi các trường hợp hồi hương, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể hỗ trợ ổn định cuộc sống; vận động các nguồn xã hội hóa giúp họ vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập cộng đồng.

4.jpg
Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép. Ảnh: T.T

Trong công tác, anh cũng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc và hoạt động của các đối tượng xấu.

Ông Rơ Mah Phiar cho biết: “Khi Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp cần, tôi luôn sẵn sàng cùng anh đến từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con không nghe lời kẻ xấu, đồng thời nắm tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ”.

Nhờ tạo được niềm tin với người dân, Công an xã đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời đấu tranh với các đối tượng phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép và cảm hóa nhiều trường hợp lầm lỡ.

Từ năm 2025 đến nay, với những đóng góp trong công tác, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen cùng nhiều phần thưởng của các cấp, ngành trong tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Emagazine

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

Emagazine

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Gia Lai xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai

Thời sự

(GLO)- Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời từ Bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Chuyến đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam mà còn để lại bài học lớn về tư duy đổi mới, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

Chính trị

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

null