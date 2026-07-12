Bền bỉ bám làng cảm hóa người lầm lỡ

(GLO)- Bằng sự gần gũi, trách nhiệm và bền bỉ, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp - Phó Trưởng Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều người từng bị lôi kéo theo FULRO, “Tin lành Đê Ga” từ bỏ sai lầm, trở về ổn định cuộc sống.

Anh cũng là cầu nối gắn kết lực lượng công an với người dân trong giữ gìn bình yên buôn làng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp (thứ 4 từ trái sang) tại Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa cho 1 hộ dân trên địa bàn xã Ia Ko. Ảnh: T.T

Ông Kpă Bỗ (SN 1979, trú làng Vel) tham gia tổ chức bất hợp pháp “Tin lành Đê Ga” từ năm 2001, từng vượt biên sang Campuchia. Sau khi trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia các hoạt động phục hồi tổ chức này.

Nắm bắt tình hình, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp cùng ông Rơ Mah Phiar (SN 1974) - người có uy tín ở làng Vel - thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn ông Bỗ phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chăm chỉ lao động, giờ đây gia đình ông đã vươn lên trở thành hộ khá trong làng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp chia sẻ: “Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy ông Bỗ có trình độ văn hóa và có niềm tin tôn giáo. Cũng như nhiều trường hợp khác, ông bị các đối tượng FULRO lưu vong lôi kéo tham gia các tà đạo biến tướng từ “Tin lành Đê Ga”. Vì vậy, tôi kiên trì giải thích, vận động để ông tham gia sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận, không nghe theo lời kẻ xấu”.

Đến nay, ông Kpă Bỗ đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê Ga”, tham gia sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam) ở làng Sur A; đồng thời, vận động thêm một số người trong làng cùng tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng quy định.

Có hơn 13 năm công tác tại các đơn vị công an khu vực phía Tây tỉnh, từ tháng 3-2025 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp giữ cương vị Phó Trưởng Công an xã Ia Ko, phụ trách an ninh.

Anh đã vận động 38 trường hợp bị lôi kéo tại 7 làng quay lại sinh hoạt tại các điểm nhóm Tin lành Việt Nam (miền Nam); đồng thời, vận động 12 trường hợp bị lừa vượt biên sang Thái Lan trở về địa phương.

Sau khi các trường hợp hồi hương, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể hỗ trợ ổn định cuộc sống; vận động các nguồn xã hội hóa giúp họ vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép. Ảnh: T.T

Trong công tác, anh cũng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc và hoạt động của các đối tượng xấu.

Ông Rơ Mah Phiar cho biết: “Khi Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp cần, tôi luôn sẵn sàng cùng anh đến từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con không nghe lời kẻ xấu, đồng thời nắm tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ”.

Nhờ tạo được niềm tin với người dân, Công an xã đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời đấu tranh với các đối tượng phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép và cảm hóa nhiều trường hợp lầm lỡ.

Từ năm 2025 đến nay, với những đóng góp trong công tác, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen cùng nhiều phần thưởng của các cấp, ngành trong tỉnh.