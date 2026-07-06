Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sư đoàn 31 khai mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-7, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) đã khai mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026 với sự tham gia của 21 thí sinh được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở.

Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh sẽ trải qua 4 nội dung thi: nhận thức, viết dự thảo nghị quyết, thực hành sinh hoạt chi bộ và thi hoạt động sổ sách.

Các nội dung bám sát chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ, bảo đảm đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt chi bộ.

su-doan-31-khai-mac-hoi-thi-bi-thu-chi-bo.jpg
Các thí sinh tham gia nội dung thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm. Ảnh: H.P

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời lựa chọn những đồng chí xuất sắc tham gia hội thi bí thư chi bộ cấp Quân đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bí thư chi bộ trẻ thúc đẩy đổi mới từ cơ sở

Bí thư chi bộ trẻ thúc đẩy đổi mới từ cơ sở

(GLO)- Trong tiến trình đổi mới công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở, đội ngũ bí thư chi bộ trẻ đang từng bước khẳng định vai trò bằng phương thức điều hành linh hoạt hơn, khả năng tiếp cận công nghệ và sự gắn bó với thực tiễn đời sống.

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Emagazine

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

Emagazine

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

Emagazine

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đảng viên tuổi 18

Những đảng viên tuổi 18

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Gia Lai xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Tinh thần “mở lối”, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai

Thời sự

(GLO)- Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời từ Bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Chuyến đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam mà còn để lại bài học lớn về tư duy đổi mới, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

Chính trị

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

null