Sư đoàn 31 khai mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026

(GLO)- Ngày 6-7, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) đã khai mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026 với sự tham gia của 21 thí sinh được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở.

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Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh sẽ trải qua 4 nội dung thi: nhận thức, viết dự thảo nghị quyết, thực hành sinh hoạt chi bộ và thi hoạt động sổ sách.

Các nội dung bám sát chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ, bảo đảm đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Các thí sinh tham gia nội dung thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm. Ảnh: H.P

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời lựa chọn những đồng chí xuất sắc tham gia hội thi bí thư chi bộ cấp Quân đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.