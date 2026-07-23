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Học Bác bằng thực hành, nêu gương

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NGUYỄN HUỲNH HUYỆN
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(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy ở một số nơi, việc học tập vẫn còn biểu hiện hình thức; nội dung đăng ký và thực hành còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu hoặc việc khó của từng cơ quan, đơn vị.

Vai trò nêu gương của người đứng đầu có lúc chưa rõ nét; kết quả học và làm theo Bác chưa được đánh giá đầy đủ bằng sản phẩm, tiến độ thực hiện, mức độ hài lòng của người dân.

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Những việc làm thiết thực vì nhân dân là minh chứng sinh động cho việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. - Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: H.T

Việc khắc phục những hạn chế đó cũng chính là điểm mới mà Chỉ thị số 07-CT/TW hướng tới: Chuyển từ học để biết sang học để làm; từ đăng ký sang cam kết bằng kết quả; từ nói về nêu gương sang nêu gương bằng hành động và hiệu quả thực tiễn…

Từ học tập đến thực hành

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 135 xã, phường, quy mô dân số khoảng 3,58 triệu người với 47 dân tộc cùng sinh sống. Quy mô và yêu cầu phát triển mới đòi hỏi phương pháp lãnh đạo, quản trị sâu sát, khoa học, quyết liệt và hướng mạnh về cơ sở. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ học tập Bác mà phải cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 33 chỉ tiêu chủ yếu, 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược. Đó cũng là cơ sở để việc học và thực hành theo Bác được kiểm chứng bằng kết quả công việc.

Trong cải cách hành chính và quản trị, tinh thần gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm phải được thể hiện bằng việc giảm phiền hà, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm giải trình, gắn phân cấp, phân quyền với kiểm tra, giám sát.

Đối với phát triển kết cấu hạ tầng, học Bác là dám nhận việc khó, kiên trì làm đến cùng để các dự án chiến lược như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cảng biển, sân bay, logistics, đô thị, thủy lợi và hạ tầng số được triển khai đúng tiến độ.

Trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo, tinh thần tự học, sáng tạo cần được cụ thể hóa bằng đẩy mạnh số hóa, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để xử lý điểm nghẽn, nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ, tạo nền tảng phát triển các ngành công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Trong quản lý, sử dụng nguồn lực, học Bác là thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thông qua quản lý chặt chẽ đất đai, ngân sách, tài sản công; chống thất thoát, lãng phí; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và không đánh đổi lợi ích lâu dài để lấy tăng trưởng trước mắt.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị thực để người dân được thụ hưởng, DN được đồng hành và nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Tư tưởng “dân là gốc” là sợi chỉ đỏ trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Gia Lai, thực hành theo Bác phải gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, trong đó, sự thụ hưởng của người dân là thước đo chất lượng lãnh đạo, quản lý và phát triển.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một việc khó, một điểm nghẽn hoặc một vấn đề nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết hằng năm, như hồ sơ tồn đọng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính kéo dài, sinh kế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, môi trường và an sinh xã hội.

Từ những việc cụ thể ấy, vai trò nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ hơn qua tinh thần nhận việc khó, trực tiếp đối thoại, theo sát tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả. Đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc với dân, sự tận tình, gần gũi và khả năng giải quyết công việc ngay từ cơ sở sẽ góp phần giảm phiền hà, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Công tác kiểm tra, giám sát cần chuyển mạnh từ xem xét hồ sơ sang đánh giá kết quả thực chất. Thước đo không chỉ là số hội nghị, bản đăng ký hay mô hình, mà còn là tiến độ công việc, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, DN và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị số 07-CT/TW chỉ rõ phương pháp: Học để thực hành, thực hành để nêu gương và nêu gương để củng cố niềm tin của nhân dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên làm tốt phần việc của mình, mỗi người đứng đầu trách nhiệm hơn, mỗi cơ quan hoạt động hiệu quả hơn thì việc học và thực hành theo Bác sẽ trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

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