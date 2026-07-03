Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Gần dân để nói cho dân hiểu

Những ngày cuối mùa khô, chúng tôi tìm đến làng Triêl, xã biên giới Ia Pnôn. Ở đây, già làng Rơ Mah Blơih được bà con nhắc đến không chỉ như người giữ gìn phong tục, tập quán mà còn là người giữ lòng dân.

Ia Pnôn có địa bàn rộng, dân cư phân tán, đồng bào Jrai chiếm đa số. Trình độ dân trí chưa đồng đều, trong khi thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, đặt ra không ít thách thức đối với công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng. Trong bối cảnh đó, vai trò của già làng, người có uy tín càng trở nên quan trọng.

Già làng Rơ Mah Blơih thường xuyên vận động người dân phát triển kinh tế, Ảnh: N.S

Già làng Rơ Mah Blơih năm nay đã ngoài 60 tuổi, gắn bó với buôn làng từ thuở còn nhiều khó khăn. Không quản nắng mưa, ông vẫn đều đặn đến từng nhà, tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng, vừa vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, vừa lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông chia sẻ giản dị: “Làng mình có 96 hộ với 436 khẩu. Mình nói bà con mới nghe. Cái gì đúng thì nói đúng, cái gì sai thì phải giải thích cho bà con hiểu, không để bị lôi kéo. Bà con tin mình thì mình phải nói cho chuẩn xác”.

Không cần những bài nói dài dòng, già làng Rơ Mah Blơih dùng chính uy tín và sự am hiểu đời sống để “gỡ rối”. Khi có người dân nghe theo tin đồn thất thiệt, ông đến tận nơi giải thích. Cách nói mộc mạc, dễ hiểu, lại bằng tiếng nói của cộng đồng nên bà con dễ tiếp nhận, dần nhận ra đúng-sai, không bị kích động hay lôi kéo.

Già làng Rơ Mah Blơih (bên trái) cùng lãnh đạo thôn đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: N.S

Ông Siu Thêm (làng Triêl) cho biết: “Bà con trong làng rất tin già Blơih. Có việc gì chưa rõ, nghe trên mạng hay nghe người khác nói lại, chúng tôi thường hỏi già làng. Già Blơih giải thích bằng tiếng Jrai, nói những chuyện gần với cuộc sống nên bà con dễ hiểu, dễ tin”.

Theo ông Thêm, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi được cán bộ xã phổ biến, già làng tiếp tục giải thích lại trong các buổi sinh hoạt cộng đồng nên người dân nắm bắt rõ hơn. Nhờ vậy, trong làng ít xảy ra mâu thuẫn, bà con đoàn kết làm ăn, không nghe theo lời kẻ xấu.

Còn tại xã Kdang, đội ngũ trưởng thôn là lực lượng trực tiếp nắm bắt, định hướng dư luận ở cơ sở. Việc người dân thường xuyên tiếp cận thông tin nhanh qua mạng xã hội vừa tạo thuận lợi trong tuyên truyền, vừa tiềm ẩn nguy cơ khiến thông tin sai lệch dễ lan truyền.

Ông Ksor Yôp (bìa trái) - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Kol trao đổi với lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã Kdang về việc vận động thanh niên trong làng hăng hái tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: M.C

Trong bối cảnh đó, ông Ksor Yôp - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Kol (xã Kdang) luôn xác định vai trò của mình không chỉ là người truyền đạt chủ trương mà còn phải giải thích, dẫn dắt để bà con hiểu đúng, làm đúng.

Ông Yôp cho biết: “Làng có 455 hộ, 1.763 khẩu, trong đó đồng bào Jrai chiếm 99% dân số. Chi bộ thôn hiện có 15 đảng viên. Có thời điểm tại địa phương xuất hiện thông tin chưa chính xác liên quan đến chính sách đất đai, tôi liền tổ chức họp dân, mời cán bộ xã cùng trao đổi, làm rõ từng vấn đề để bà con yên tâm”.

Không chỉ phổ biến thông tin, ông Yôp còn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong dân để kịp thời phản ánh lên cấp trên. Những vấn đề phát sinh được ông cùng các đảng viên trong chi bộ trao đổi, tháo gỡ ngay từ thôn, không để tích tụ thành bức xúc hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng.

“Làm công tác thôn là phải gần dân, hiểu dân. Nếu mình không nói rõ thì bà con dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin bên ngoài. Khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc sẽ thuận lợi” - ông Yôp chia sẻ.

Là người dân trong thôn, ông Ksor Hnhát cho hay, nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, an ninh trật tự, chính sách hỗ trợ hay các khoản đóng góp ở địa phương đều được trưởng thôn thông tin công khai trong các cuộc họp dân.

“Trước đây, có việc nghe người này nói một kiểu, người kia nói một kiểu nên bà con cũng băn khoăn. Sau khi trưởng thôn họp dân, mời cán bộ xã xuống giải thích thì mọi người hiểu rõ hơn. Chúng tôi thấy việc gì đúng thì làm, không nghe theo thông tin chưa kiểm chứng” - ông Hnhát nói.

Từ thực tế đó có thể thấy, già làng, trưởng thôn không chỉ là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền cơ sở mà còn là người giữ nhịp ổn định tư tưởng trong cộng đồng. Họ gần dân, hiểu dân và là người đầu tiên phát hiện những vấn đề nảy sinh trong đời sống để kịp thời tháo gỡ, định hướng.

Xây chắc “thế trận lòng dân” từ cơ sở

Thực tiễn từ Ia Pnôn đến Kdang cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là những cuộc đấu tranh trên không gian mạng hay tại các diễn đàn lớn. Đó còn là công việc thầm lặng trong từng thôn, làng, từng buổi họp dân, từng cuộc trò chuyện bên hiên nhà, từng lần giải thích để người dân hiểu đúng vấn đề.

Đường vào làng Triêl (xã Ia Pnôn) dưới tán rừng cao su xanh mát. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn - khẳng định: “Già làng, người có uy tín đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đối với địa bàn biên giới, việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân càng phải được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Bên cạnh hệ thống chính trị cơ sở, đội ngũ già làng, người có uy tín chính là lực lượng gần dân, hiểu dân, có khả năng truyền tải chủ trương, chính sách bằng cách nói dễ nghe, dễ hiểu.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Huệ - Bí thư Đảng ủy xã Kdang - cho biết, trong điều kiện thông tin trên mạng xã hội tác động ngày càng mạnh đến đời sống người dân, địa phương xác định công tác tuyên truyền, định hướng dư luận phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì và sát cơ sở. Trong đó, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

“Trưởng thôn là người trực tiếp gần dân và hiểu dân. Nhiều vấn đề nếu được phát hiện, giải thích kịp thời ngay từ thôn thì sẽ không phát sinh phức tạp. Vì vậy, xã luôn chú trọng phát huy vai trò của trưởng thôn trong nắm bắt dư luận để tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý phù hợp” - Bí thư Đảng ủy xã Kdang nhấn mạnh.

Ông Ksor Yôp - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Kol chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.C

Theo bà Huệ, điều quan trọng là phải nói cho dân dễ hiểu, dễ nhớ và thấy được lợi ích thiết thực. Khi người dân được cung cấp thông tin chính thống, được lắng nghe và giải đáp kịp thời thì niềm tin sẽ được củng cố. Đây cũng là cách thiết thực để phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu độc từ cơ sở.

Thực tế cho thấy, nếu để tồn tại “khoảng trống thông tin”, các thế lực xấu rất dễ lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là “chống” các quan điểm sai trái, thù địch mà còn phải chú trọng “xây”: xây dựng niềm tin, sự đồng thuận và nhận thức đúng trong mỗi người dân.

Giữa muôn vàn biến động của thông tin thời đại số, già làng, trưởng thôn chính là những “cột mốc sống” góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc - nơi niềm tin được nuôi dưỡng bằng uy tín, sự gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng.