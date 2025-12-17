"Hạt nhân" xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở

(GLO)- Tại Gia Lai, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín luôn là những "hạt nhân" góp phần giữ gìn sự bình yên cho mỗi thôn, làng. Và chính họ cũng là lực lượng quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Hven là một trong những làng đồng bào dân tộc Bahnar của xã Đak Pơ. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà con luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; giữ vững truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Là người đứng đầu Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Đinh Glái (43 tuổi) luôn nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay quân sự, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân.

Ông Đinh Glái (thứ 4 từ phải sang) thăm, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Anh Tuấn

Từ đó, ông luôn quán triệt tinh thần này trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, với sự hiểu biết rõ về từng hộ dân, từng thanh niên trong làng, ông cùng tập thể chi bộ làng và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã lựa chọn, giới thiệu những thanh niên ưu tú tham gia lực lượng dân quân tự vệ.

“Nhiều trường hợp thanh niên còn băn khoăn vì hoàn cảnh kinh tế, tôi trực tiếp đến tận nhà, động viên và kêu gọi các đoàn thể giúp đỡ để gia đình yên tâm cho con em tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó, trong 3 năm gần đây, làng Hven đã có 7 thanh niên tình nguyện nhập ngũ và 16 thanh niên tham gia lực lượng dân quân” - ông Glái chia sẻ.

Năm 1966, khi vừa tròn 20 tuổi, anh Rơ Châm Tích (làng Mook Đen, xã Ia Dom) theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ tại Sư đoàn 320B.

Rời quân ngũ, ông Tích cùng gia đình khai hoang, trồng điều và cao su để phát triển kinh tế. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay, gia đình có vườn điều, cao su ổn định, thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Tích (thứ 4 từ trái sang) cùng cán bộ quân sự tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh: Anh Tuấn

Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, song ông Rơ Châm Tích vẫn luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, làng.

Khi có việc liên quan đến biên giới, ông Tích cùng cán bộ xã đến từng nhà, gặp từng người dân nói chuyện bằng tiếng Jrai, tuyên truyền để bà con không nghe theo kẻ xấu mà chịu khó lao động bằng chính đôi tay, trí óc và trên nương rẫy của mình để thoát nghèo.

“Muốn nói để bà con nghe mình phải hiểu hoàn cảnh từng gia đình, hiểu tính từng người, biết họ cần gì, khéo léo động viên, uốn nắn tư tưởng của họ. Nhiều năm nay, làng Mook Đen không có ai vượt biên, không có người nghe lời xấu, cuộc sống yên ổn, no ấm” - ông Tích nói.

Bà Vũ Thị Thu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao quà của Bí thư Tỉnh ủy cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: H.P

Vinh dự, tự hào luôn gắn với trách nhiệm lớn lao. Đó là tâm niệm của ông Đinh Minh Tấn (65 tuổi) - nguyên Bí thư Huyện ủy An Lão. Có vốn sống dày dặn, ông Tấn thường xuyên truyền đạt, tận tình chỉ bảo thế hệ con cháu phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Đặc biệt, khi về hưu, bằng uy tín của mình, ông cũng tích cực vận động thanh niên xã An Vinh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ông Tấn bày tỏ: “Với các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, tôi đều phân tích với họ rằng, mình được sinh ra, lớn lên trong hòa bình thì phải luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước. Trong môi trường quân ngũ, phải phấn đấu học tập, tu dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chớ vì khó khăn, vất vả mà đào ngũ, trốn về, làm ảnh hưởng đến truyền thống quê hương”.

Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: H.P

Để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin cần thiết để các già làng, trưởng thôn, người có uy tín nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương; nhất là chú trọng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh đưa những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ 3 từ phải sang) trò chuyện với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - khẳng định: Trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ngày càng được khẳng định rõ nét.

Không chỉ là những người am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của bà con, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín còn là “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Già làng Đinh Nhiêu (làng Kte Lớn A, xã Phú Thiện) gửi tặng lực lượng vũ trang tỉnh mô hình nhà rông. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết thêm: “Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời để họ thực sự là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng - lòng dân, là "hạt nhân" trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”.