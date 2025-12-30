Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sơ kết công tác sĩ quan dự bị giai đoạn 2020-2025

(GLO)- Ngày 30-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác sĩ quan dự bị (SQDB) giai đoạn 2020-2025. Đại tá Mai Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ SQDB theo đúng quy định của Luật SQDB Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định số 78/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên được duy trì nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Kết quả huy động huấn luyện, diễn tập SQDB hằng năm đạt hơn 98%; công tác phát triển đảng viên, tuyển chọn nguồn đào tạo SQDB luôn được quan tâm đúng mức. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong SQDB đạt trên 58%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Phúc

Việc phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị nhận nguồn ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Công tác phúc tra, bố trí, sắp xếp SQDB vào các đơn vị dự bị động viên cơ bản đúng chuyên nghiệp quân sự, phù hợp với thực tế địa bàn, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Tỷ lệ SQDB được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên đạt trên 95%. Đội ngũ SQDB cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác SQDB.

Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo cấp trên.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyển chọn, tạo nguồn, tích lũy nguồn SQDB; làm tốt công tác sinh hoạt, quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng và hoàn cảnh gia đình SQDB.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo đảm tốt các chế độ chính sách đối với SQDB và gia đình, góp phần xây dựng đội ngũ SQDB vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.