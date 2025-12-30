Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sơ kết công tác sĩ quan dự bị giai đoạn 2020-2025

THÀNH PHÚC
(GLO)- Ngày 30-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác sĩ quan dự bị (SQDB) giai đoạn 2020-2025. Đại tá Mai Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ SQDB theo đúng quy định của Luật SQDB Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định số 78/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên được duy trì nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Kết quả huy động huấn luyện, diễn tập SQDB hằng năm đạt hơn 98%; công tác phát triển đảng viên, tuyển chọn nguồn đào tạo SQDB luôn được quan tâm đúng mức. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong SQDB đạt trên 58%.

hinh-1-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Phúc

Việc phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị nhận nguồn ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Công tác phúc tra, bố trí, sắp xếp SQDB vào các đơn vị dự bị động viên cơ bản đúng chuyên nghiệp quân sự, phù hợp với thực tế địa bàn, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Tỷ lệ SQDB được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên đạt trên 95%. Đội ngũ SQDB cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác SQDB.

dai-ta-mai-kim-binh-phat-bieu-tong-ket-luat-si-quan-du-bi.jpg
Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo cấp trên.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyển chọn, tạo nguồn, tích lũy nguồn SQDB; làm tốt công tác sinh hoạt, quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng và hoàn cảnh gia đình SQDB.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo đảm tốt các chế độ chính sách đối với SQDB và gia đình, góp phần xây dựng đội ngũ SQDB vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

Pháp luật

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

Chính trị

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

Chính trị

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

