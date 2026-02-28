Binh đoàn 15 ra quân huấn luyện năm 2026

(GLO)- Sáng 27-2, Binh đoàn 15 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn dự và chỉ đạo buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng với 738 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động và lực lượng tự vệ trong toàn Binh đoàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Diện

Mở đầu chương trình là phần đồng diễn 3 vũ điệu sinh hoạt tập thể trong Quân đội gồm: “Vũ điệu niềm tin”, “Vũ điệu hòa bình”, “Vũ điệu quân dân” do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thể hiện.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Binh đoàn 15 đã quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc” đối với bộ đội và “Cơ bản - Thiết thực - Chất lượng” đối với lực lượng tự vệ.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Năm 2026, Binh đoàn 15 phấn đấu 100% quân số được huấn luyện; 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện.

Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành﻿ thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Thúy Diện

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2026. Phần duyệt đội ngũ với 16 khối cũng diễn ra trang nghiêm, thể hiện kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bản lĩnh của bộ đội.