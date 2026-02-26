Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 khen thưởng 6 tập thể, 17 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí

(GLO)- Chiều 26-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026; đồng thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Hoàng Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đại diện Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 với các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Phương

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các sở, ngành và cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền. Năm 2025, đã có trên 1.000 tin, bài, phóng sự về hoạt động của Binh đoàn 15 được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương.

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; những mô hình dân vận, an sinh xã hội sáng tạo, nhân văn; cùng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua đó, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Binh đoàn 15 trên “mặt trận” phát triển kinh tế - quốc phòng.

Theo lãnh đạo Binh đoàn 15, công tác báo chí, tuyên truyền đã đóng góp quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Đáng chú ý, những năm qua, Binh đoàn 15 đã huy động nguồn lực xây dựng hàng trăm công trình dân sinh; hỗ trợ xây dựng 751 căn nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng. Riêng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, đơn vị xây dựng 357 căn nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị. Ảnh: Minh Phương

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai xây dựng nhiều công trình dân sinh, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân vùng biên phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống.

Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Binh đoàn 15 đã tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” tại tất cả các đội sản xuất và 271 thôn, làng kết nghĩa; trao hơn 70.000 suất quà Tết với tổng kinh phí trên 116 tỷ đồng.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Binh đoàn 15 và các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, mô hình kinh tế - quốc phòng tiêu biểu, công tác dân vận, an sinh xã hội và các điển hình tiên tiến của Binh đoàn.

Nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (thứ 2 từ trái qua) được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền các mặt hoạt động của đơn vị năm 2025.

Trong số này có tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; cá nhân nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và phóng viên Nguyễn Vĩnh Hoàng.