Hơn nửa thế kỷ giữ đất biên cương, dựng màu xanh no ấm

(GLO)- Trải qua hơn nửa thế kỷ bám trụ nơi tuyến biên giới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) đã biến vùng đất hoang hóa sau chiến tranh thành những cánh rừng cao su, cà phê xanh bạt ngàn và các làng dân cư trù phú, góp phần củng cố thế trận quốc phòng vững chắc nơi biên cương.

Dựng màu xanh nơi biên giới

Ngày 8-3-1975, tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ), Trung đoàn Mê Linh - tiền thân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Đoàn KT-QP 74) được thành lập và nhận lệnh hành quân vào Nam tiếp quản vùng giải phóng. Sau 33 ngày đêm hành quân, đơn vị đến Tây Nguyên và đóng quân tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng quà cho người dân. Ảnh: V.H

Theo đại tá Đậu Thiện Lương - Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 74, những ngày đầu, nhiệm vụ của đơn vị là rà phá bom mìn, khai hoang đất sản xuất, trồng cây lương thực, chăn nuôi để tự túc và hỗ trợ các đơn vị bạn; đồng thời phối hợp xây dựng lực lượng truy quét FULRO, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa lao động sản xuất, vừa cầm súng bảo vệ nhân dân.

Đại tá Hà Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 74 - chia sẻ: “Bằng nghị lực và sự bền bỉ, chỉ trong 2 năm (1975 - 1976), đơn vị đã khai hoang hơn 1.200 ha đất trồng cây lương thực, hoa màu; phát triển chăn nuôi; xây dựng doanh trại, từng bước ổn định đời sống bộ đội”.

Sau hơn nửa thế kỷ, từ những vùng đất hoang hóa, nơi đây đã hình thành những cánh rừng cao su, cà phê xanh tốt cùng các khu dân cư ổn định. Hiện nay, Đoàn KT-QP 74 là đơn vị sản xuất, kinh doanh đa ngành với gần 7.000 ha cao su, hơn 12 ha cà phê, 42,75 ha cỏ voi, trang trại bò thịt hơn 1.000 con và nhà máy thủy điện.

Gắn bó quân dân nơi tuyến đầu

Đứng chân trên địa bàn rộng, nhiều khó khăn, hằng năm Đoàn KT-QP 74 luôn chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong chuyến công tác, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị ghé thăm nhà già làng Rơ Mah Duen (làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk) khi ông đang trò chuyện cùngbà con về việc động viên con em tham gia làm công nhân cạo mủ cao su cho đơn vị.

Nhắc đến cái Tết vừa qua, ông Duen nở nụ cười mãn nguyện: “Năm nay bà con trong làng đón Tết rất vui. Ngoài sự quan tâm của chính quyền địa phương, Đoàn KT-QP 74 còn tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” với nhiều hoạt động như tặng quà, gói bánh chưng, bánh tét, phiên chợ 0 đồng, đốt lửa trại, tổ chức trò chơi dân gian… Nhờ vậy, bà con ai cũng có cái Tết ấm áp”.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng bánh chưng cho người dân. Ảnh: V.H

Theo ông Duen, từ khi có Đoàn KT-QP 74, đời sống người dân trong làng ngày càng ổn định. Nhiều người tham gia làm công nhân cho đơn vị, có việc làm và thu nhập ổn định.

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Đoàn KT-QP 74 đã hỗ trợ kinh phí ăn Tết cho 21 làng, thưởng lương tháng 13 cho công nhân, đồng thời tặng 8.200 suất quà và tiền mặt cho già làng, người có uy tín, gia đình chính sách và hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 12,3 tỷ đồng.

Đơn vị cũng thực hiện hiệu quả chủ trương “Công ty gắn với xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng”, đồng thời triển khai mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện đơn vị duy trì hơn 1.000 cặp hộ gắn kết tại 21 thôn, làng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình an sinh xã hội được đơn vị triển khai hiệu quả. Giai đoạn 2022-2025, Đoàn KT-QP 74 đã trao 125 con bò giống sinh sản cùng vật tư, hỗ trợ làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho 125 hộ dân với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Bệnh xá quân-dân y của đơn vị cũng thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân với hơn 6.000 lượt người được chăm sóc sức khỏe. Riêng năm 2025, đơn vị đã bàn giao 27 căn nhà tặng người lao động và người dân trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng.

Những việc làm thiết thực của Đoàn KT-QP 74 không chỉ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi tuyến biên giới.