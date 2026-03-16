Hơn nửa thế kỷ giữ đất biên cương, dựng màu xanh no ấm

(GLO)- Trải qua hơn nửa thế kỷ bám trụ nơi tuyến biên giới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) đã biến vùng đất hoang hóa sau chiến tranh thành những cánh rừng cao su, cà phê xanh bạt ngàn và các làng dân cư trù phú, góp phần củng cố thế trận quốc phòng vững chắc nơi biên cương.

Dựng màu xanh nơi biên giới

Ngày 8-3-1975, tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ), Trung đoàn Mê Linh - tiền thân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Đoàn KT-QP 74) được thành lập và nhận lệnh hành quân vào Nam tiếp quản vùng giải phóng. Sau 33 ngày đêm hành quân, đơn vị đến Tây Nguyên và đóng quân tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng quà cho người dân. Ảnh: V.H
Theo đại tá Đậu Thiện Lương - Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 74, những ngày đầu, nhiệm vụ của đơn vị là rà phá bom mìn, khai hoang đất sản xuất, trồng cây lương thực, chăn nuôi để tự túc và hỗ trợ các đơn vị bạn; đồng thời phối hợp xây dựng lực lượng truy quét FULRO, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa lao động sản xuất, vừa cầm súng bảo vệ nhân dân.

Đại tá Hà Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 74 - chia sẻ: “Bằng nghị lực và sự bền bỉ, chỉ trong 2 năm (1975 - 1976), đơn vị đã khai hoang hơn 1.200 ha đất trồng cây lương thực, hoa màu; phát triển chăn nuôi; xây dựng doanh trại, từng bước ổn định đời sống bộ đội”.

Sau hơn nửa thế kỷ, từ những vùng đất hoang hóa, nơi đây đã hình thành những cánh rừng cao su, cà phê xanh tốt cùng các khu dân cư ổn định. Hiện nay, Đoàn KT-QP 74 là đơn vị sản xuất, kinh doanh đa ngành với gần 7.000 ha cao su, hơn 12 ha cà phê, 42,75 ha cỏ voi, trang trại bò thịt hơn 1.000 con và nhà máy thủy điện.

Gắn bó quân dân nơi tuyến đầu

Đứng chân trên địa bàn rộng, nhiều khó khăn, hằng năm Đoàn KT-QP 74 luôn chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong chuyến công tác, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị ghé thăm nhà già làng Rơ Mah Duen (làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk) khi ông đang trò chuyện cùngbà con về việc động viên con em tham gia làm công nhân cạo mủ cao su cho đơn vị.

Nhắc đến cái Tết vừa qua, ông Duen nở nụ cười mãn nguyện: “Năm nay bà con trong làng đón Tết rất vui. Ngoài sự quan tâm của chính quyền địa phương, Đoàn KT-QP 74 còn tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” với nhiều hoạt động như tặng quà, gói bánh chưng, bánh tét, phiên chợ 0 đồng, đốt lửa trại, tổ chức trò chơi dân gian… Nhờ vậy, bà con ai cũng có cái Tết ấm áp”.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng bánh chưng cho người dân. Ảnh: V.H
Theo ông Duen, từ khi có Đoàn KT-QP 74, đời sống người dân trong làng ngày càng ổn định. Nhiều người tham gia làm công nhân cho đơn vị, có việc làm và thu nhập ổn định.

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Đoàn KT-QP 74 đã hỗ trợ kinh phí ăn Tết cho 21 làng, thưởng lương tháng 13 cho công nhân, đồng thời tặng 8.200 suất quà và tiền mặt cho già làng, người có uy tín, gia đình chính sách và hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 12,3 tỷ đồng.

Đơn vị cũng thực hiện hiệu quả chủ trương “Công ty gắn với xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng”, đồng thời triển khai mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện đơn vị duy trì hơn 1.000 cặp hộ gắn kết tại 21 thôn, làng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình an sinh xã hội được đơn vị triển khai hiệu quả. Giai đoạn 2022-2025, Đoàn KT-QP 74 đã trao 125 con bò giống sinh sản cùng vật tư, hỗ trợ làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho 125 hộ dân với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Bệnh xá quân-dân y của đơn vị cũng thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân với hơn 6.000 lượt người được chăm sóc sức khỏe. Riêng năm 2025, đơn vị đã bàn giao 27 căn nhà tặng người lao động và người dân trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng.

Những việc làm thiết thực của Đoàn KT-QP 74 không chỉ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi tuyến biên giới.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

