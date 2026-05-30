Tiến sĩ, bác sĩ CKII có thể được phong hàm thiếu tá khi vào Quân đội nhân dân Việt Nam

NHÃ UYÊN (theo LĐO, Znews)

(GLO)- Theo Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng vừa ban hành, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II (CKII)... khi vào Quân đội nhân dân Việt Nam có thể được xem xét phong quân hàm thiếu tá.

Thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 363/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-5-2026.

Điểm nổi bật của Thông tư số 50/2026/TT-BQP là những đãi ngộ đột phá về lương, quân hàm, phụ cấp. Ảnh: Hoan Ninh/TNO

Trong đó, điểm nổi bật chính là những đãi ngộ đột phá về lương, quân hàm, phụ cấp. Không những vậy, đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội sẽ được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và tạo điều kiện, cơ hội để cống hiến, phát triển; được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp.

Sau tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp nổi bật thì được xem xét bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn, tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Về chính sách xếp lương, phong, thăng quân hàm, nâng lương, với đối tượng thu hút diện cơ quan cán bộ quản lý, những đối tượng chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm sĩ quan thượng úy nếu là sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc.

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ CKI, dược sĩ CKI được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp đại úy. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ CKII, dược sĩ CKII được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp thiếu tá.

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã tham gia đóng BHXH bắt buộc, được xem xét xếp lương và phong quân hàm sĩ quan trên cơ sở trình độ đào tạo, thành tích, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng BHXH bắt buộc, bảo đảm cao hơn ít nhất 2 bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng BHXH bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút.

Với đối tượng trọng dụng nhân tài, được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất 1 bậc so với các đối tượng tương ứng không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài.

Những trường hợp này cũng được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu 1 bậc lương.

Thông tư cũng quy định người thuộc diện thu hút, trọng dụng nhân tài được tạo điều kiện về môi trường làm việc, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ và cơ chế miễn trừ trách nhiệm theo quy định.

