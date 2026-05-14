Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 13-5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” sẽ được Bộ CHQS tỉnh triển khai trong giai đoạn 2026-2030, chia thành 2 giai đoạn để sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua là đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Quân đội về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để áp dụng trong toàn LLVT tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của phong trào thi đua đề ra. Ảnh: H.P

Theo kế hoạch, LLVT tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm dẫn đầu LLVT Quân khu 5. Các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm; tăng cường số hóa tài liệu, cải cách mô hình quản lý, ứng dụng công nghệ mới gắn với bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, phong trào cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ về khoa học, công nghệ; công nghệ thông tin; đầu tư hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trong LLVT tỉnh. Đồng thời, gắn phong trào này với các phong trào như “LLVT tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, nhằm từng bước nâng cao kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Ảnh: H.P

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - khẳng định: Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa có giá trị lâu dài.

Với tầm quan trọng đó, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong LLVT tỉnh cần nhận thức đúng, hành động quyết liệt, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; góp phần đưa khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực sự trở thành động lực để phát triển đơn vị trong thời gian tới.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của phong trào thi đua đề ra.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các đợt thi đua cao điểm và thực hiện nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: H.P

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và Quân khu 5, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các đợt thi đua cao điểm và thực hiện nhiệm vụ.