Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường trung tâm và khu vực đô thị phát triển của TP. Pleiku trước đây. Đảng bộ phường hiện có 86 tổ chức đảng với hơn 4.100 đảng viên, không chỉ là lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở, mà còn là “hạt nhân” giữ vai trò định hướng dư luận, phát huy sức mạnh đoàn kết và giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với tốc độ đô thị hóa và chuyển đổi số diễn ra nhanh, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, củng cố đồng thuận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ngày càng đặt ra rõ nét.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước tham quan gian hàng đặc sản địa phương tại chương trình phục dựng lễ mừng nhà Rông mới của làng Ơp. Ảnh: Bá Bính

Trong bối cảnh hiện nay, không gian mạng không còn đơn thuần là môi trường thông tin mà đã trở thành một “trận địa tư tưởng” mới. Chỉ cần chậm cung cấp thông tin chính thống, thiếu đối thoại hoặc xử lý chưa kịp thời những vấn đề dân sinh phát sinh từ cơ sở, “khoảng trống thông tin” sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi tin giả, thông tin sai lệch và các luồng dư luận tiêu cực. Điều đó không chỉ tác động đến tâm lý xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chủ động trước sự thay đổi của tình hình mới, Đảng bộ phường Pleiku xác định giữ vững “thế trận lòng dân” trên không gian mạng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện tiên quyết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố sức mạnh đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.

Giữ vững “thế trận lòng dân” trên không gian mạng

Trong mọi giai đoạn cách mạng, “lòng dân” luôn là cội nguồn sức mạnh của Đảng và chế độ. Bước vào kỷ nguyên số, giá trị đó không thay đổi, nhưng phương thức hình thành, củng cố và bảo vệ “lòng dân” phải có những thay đổi kịp thời.

Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ phường Pleiku xác định, muốn giữ vững “thế trận lòng dân” trước hết phải giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác lãnh đạo không thể dừng ở tuyên truyền một chiều mà phải chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, đối thoại, đồng hành và tương tác thực chất với nhân dân trên cả không gian thực và không gian số.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo về nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời gắn chặt công tác tư tưởng với giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe và xử lý nhanh các kiến nghị của người dân. Những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như thủ tục hành chính, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội… được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hạn chế phát sinh “điểm nóng” và dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Pleiku đạt 100%. Ảnh: Bá Bính

Bộ máy chính quyền sau sáp nhập nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm Phục vụ hành chính công được trang bị hệ thống wifi miễn phí, duy trì hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026 đã tiếp nhận hơn 2.900 hồ sơ; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 98,6%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Đáng chú ý, Đảng bộ phường xác định chuyển đổi số không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin và tăng cường kết nối giữa Đảng với nhân dân. Năm 2026, phường Pleiku tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số, sử dụng phần mềm, dịch vụ công trực tuyến cho hơn 321 học viên; duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số cơ bản.

Việc nâng cao kỹ năng số cho người dân đã góp phần hạn chế “khoảng trống thông tin”, nâng cao “sức đề kháng xã hội” trước thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, thông tin lan truyền nhanh, đa chiều và khó kiểm soát, Đảng bộ phường Pleiku xác định nếu chậm cung cấp thông tin chính thống sẽ dễ tạo “khoảng trống thông tin”, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện tin giả, sai trái, gây dư luận tiêu cực. Vì vậy, công tác thông tin, đấu tranh phản bác trên không gian mạng của phường được triển khai theo phương châm: nhanh chóng, ngắn gọn, sát thực tiễn và phù hợp với môi trường số.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình và đấu tranh trực diện trên không gian mạng. 100% cán bộ, công chức đã được phổ cập tri thức về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, giữ an toàn cá nhân trên môi trường số. Những nội dung xuyên tạc liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, công tác sắp xếp đơn vị hành chính hoặc các vấn đề phát sinh ở cơ sở đều được chủ động định hướng từ sớm, không để hình thành dư luận phức tạp.

Phường Pleiku tổ chức gặp mặt, định hướng cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) tại địa phương. Ảnh: Bá Bính

Để "xây" môi trường thông tin tích cực, với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", địa phương đã triển khai nhiều mô hình theo hướng đổi mới, sáng tạo như hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng hình thức trực quan; tổ chức gặp mặt, định hướng cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) tại địa phương…

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội được đẩy mạnh, đồng bộ trên các nền tảng số như Facebook, Zalo đến tận từng tổ dân phố. Đến nay, hệ thống fanpage của địa phương đã đăng tải hơn 500 tin, bài, clip tuyên truyền với trên 3,5 triệu lượt xem; riêng fanpage “Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai” thu hút hơn 24.600 lượt theo dõi, trở thành kênh thông tin quan trọng trong lan tỏa chủ trương của Đảng, phản ánh hoạt động của địa phương và định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ AI được khai thác triệt để, thông tin tuyên truyền được thiết kế dưới dạng đồ họa thông tin (infographic), video ngắn, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Việc chủ động thông tin, giải thích và định hướng kịp thời đã góp phần hạn chế tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa “ý Đảng vào lòng dân”.

Thực tiễn ở địa phương thời gian qua cho thấy, khi thông tin chính thống được lan tỏa kịp thời, người dân được tiếp cận đầy đủ, minh bạch và có sự tương tác thường xuyên với cấp ủy, chính quyền thì các luận điệu xuyên tạc, kích động khó có điều kiện tác động sâu vào đời sống xã hội.

Củng cố đồng thuận xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững

Đảng bộ phường Pleiku xác định đồng thuận xã hội không tự hình thành mà phải được xây dựng từ niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền và trách nhiệm tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để củng cố đồng thuận xã hội, Đảng bộ phường Pleiku đã chỉ rõ, công tác chuyển đổi số, xây dựng các mô hình chuyển đổi số cộng đồng phải gắn trực tiếp với lợi ích sát sườn của người dân.

Trên lĩnh vực kinh tế số, các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại các trục đường trọng điểm như Phố đêm Chợ Nhỏ, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Lê Lai, Phan Đình Phùng… đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và nâng cao kỹ năng số của người dân, tiểu thương cũng như các hộ kinh doanh.

Các hoạt động hỗ trợ cài đặt mã QR, hướng dẫn thao tác thanh toán điện tử hay tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, nền nếp. Qua đó, dần hình thành một môi trường giao dịch công khai, minh bạch, an toàn và hiện đại hơn tại khu vực trung tâm đô thị.

Đối với lĩnh vực văn hóa số, Đảng ủy phường đã chủ động lãnh đạo gắn tiến trình chuyển đổi số với công tác bảo tồn, quảng bá văn hóa và xây dựng hình ảnh địa phương trên không gian mạng. Việc triển khai tích hợp mã QR tại nhà Rông làng Ơp, Phố đêm Chợ Nhỏ cùng các điểm văn hóa, ẩm thực đặc trưng đã giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu chính thống về lịch sử, văn hóa truyền thống và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Sự kết hợp này đã góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh Không gian văn hóa cồng chiêng độc đáo, khắc họa sâu sắc biểu tượng con người Pleiku thân thiện, mến khách, góp phần khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng dân cư, đồng thời, củng cố vị thế và hình ảnh của địa phương trên bản đồ văn hóa - du lịch.

Năm 2025, toàn phường có 13.527/13.792 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 98%; 40/40 khu dân cư đạt tổ dân phố, làng văn hóa, đạt 100%. Đây là tín hiệu đáng mừng, khi các giá trị văn hóa lan tỏa mạnh mẽ trên mọi phương diện đến từng người, từng nhà, từng ngôi làng, khu phố.

Trong thời gian qua, kết quả của sự đồng thuận xã hội ở phường Pleiku ngày càng thể hiện rõ nét trên môi trường số. Các mô hình “Gia đình số”, “Dân vận số”, “Mặt trận số”, tổ công nghệ số cộng đồng và hệ thống nhóm Zalo khu dân cư đã tạo kênh tương tác hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân kịp thời và mật thiết. Người dân chủ động tham gia giám sát xã hội, lan tỏa thông tin tích cực và trực tiếp đấu tranh với thông tin sai trái trên không gian mạng. Đây chính là minh chứng sinh động cho một “thế trận lòng dân” vững chắc được bồi đắp từ hiệu quả chuyển đổi số thực chất.

* * *

Đảng bộ phường Pleiku xác định, trong bối cảnh mới phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “số hóa nhưng không xa dân”, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, quản trị hiện đại nhưng phải giữ được bản sắc và sự đồng thuận xã hội.

Trọng tâm là nâng cao năng lực định hướng dư luận trên không gian mạng; công khai, minh bạch thông tin lãnh đạo, quản lý, không ngừng phát huy dân chủ; đồng thời lấy sự hài lòng, niềm tin và sự tham gia của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền trong kỷ nguyên số hiện nay.

Đây chính là bệ đỡ vững chắc, là nền tảng quan trọng để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, thúc đẩy hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và xứng tầm trung tâm động lực phía Tây tỉnh Gia Lai trong thời kỳ mới.