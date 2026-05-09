Đoàn KT-QP 75 tổ chức hội thi báo cáo viên, cán bộ Đoàn giỏi

LINH CHI
(GLO)- Ngày 7-5, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) tổ chức hội thi báo cáo viên, cán bộ Đoàn giỏi - tuyên truyền viên trẻ và an toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2026.

Tham gia hội thi có 58 báo cáo viên, cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ, an toàn, vệ sinh viên cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, diễn viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn đơn vị.

Đại tá Lưu Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo hội thi. Ảnh: Linh Chi

Các thí sinh tranh tài ở các nội dung gồm: thi kiến thức, soạn thảo đề cương, thuyết trình báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ, chào hỏi, năng khiếu và xử lý tình huống.

Phần thi năng khiếu, tiểu phẩm về nội dung an toàn trong lao động sản xuất. Ảnh: Linh Chi

Với sự chuẩn bị chu đáo, các phần thi diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhiều thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng thuyết trình tốt; biết kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền miệng với trình chiếu Powerpoint, video clip, hình ảnh minh họa, sân khấu hóa, tạo sức hấp dẫn và tính lan tỏa cao.

Một số phần thi năng khiếu, tiểu phẩm, xử lý tình huống được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ đơn vị, để lại nhiều ấn tượng đối với Ban Giám khảo và khán giả.

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải nhất. Ảnh: Linh Chi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời, lựa chọn những nhân tố tiêu biểu tham gia hội thi cấp binh đoàn trong thời gian tới.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi, kèm theo kế hoạch định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

