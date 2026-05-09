Đoàn KT-QP 75 tổ chức hội thi báo cáo viên, cán bộ Đoàn giỏi

(GLO)- Ngày 7-5, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) tổ chức hội thi báo cáo viên, cán bộ Đoàn giỏi - tuyên truyền viên trẻ và an toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2026.

Tham gia hội thi có 58 báo cáo viên, cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ, an toàn, vệ sinh viên cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, diễn viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn đơn vị.

Đại tá Lưu Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo hội thi. Ảnh: Linh Chi

Các thí sinh tranh tài ở các nội dung gồm: thi kiến thức, soạn thảo đề cương, thuyết trình báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ, chào hỏi, năng khiếu và xử lý tình huống.

Phần thi năng khiếu, tiểu phẩm về nội dung an toàn trong lao động sản xuất. Ảnh: Linh Chi

Với sự chuẩn bị chu đáo, các phần thi diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhiều thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng thuyết trình tốt; biết kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền miệng với trình chiếu Powerpoint, video clip, hình ảnh minh họa, sân khấu hóa, tạo sức hấp dẫn và tính lan tỏa cao.

Một số phần thi năng khiếu, tiểu phẩm, xử lý tình huống được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ đơn vị, để lại nhiều ấn tượng đối với Ban Giám khảo và khán giả.

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải nhất. Ảnh: Linh Chi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời, lựa chọn những nhân tố tiêu biểu tham gia hội thi cấp binh đoàn trong thời gian tới.

​