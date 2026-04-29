Binh đoàn 15 phát động Tháng Công nhân năm 2026

(GLO)- Chiều 28-4, tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717, Binh đoàn 15 tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân năm 2026 được Binh đoàn 15 triển khai gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

Qua đó, thúc đẩy sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Minh Trung

Trong khuôn khổ lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực được đơn vị triển khai như: thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”; giao lưu văn hóa, thể thao; tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, kỷ luật, trách nhiệm trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; thúc đẩy các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Minh Trung

Thông qua lễ phát động, Binh đoàn 15 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.