Gia Lai: Triển khai các hoạt động xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn



Sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định, việc xác định Ngày truyền thống LLVT tỉnh trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm kế thừa, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của LLVT địa phương qua các thời kỳ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu lịch sử, gặp gỡ nhân chứng, thu thập các tư liệu liên quan đến quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định. Trên cơ sở đó, cơ quan thường trực đã tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các mốc lịch sử tiêu biểu làm căn cứ xác định Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá các sự kiện, mốc son lịch sử gắn với quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT địa phương qua các thời kỳ; phân tích cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn của từng phương án được đề xuất.

Nhiều ý kiến tham luận đã làm rõ những đóng góp, chiến công tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc lựa chọn Ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết, có giá trị của các đại biểu. Đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung các tài liệu, nhân chứng lịch sử; tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo khoa học, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, có cơ sở lịch sử và thực tiễn vững chắc.