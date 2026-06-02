Gia Lai: Triển khai các hoạt động xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

ANH TUẤN
(GLO)- Chiều 1-6, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động xác định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định, việc xác định Ngày truyền thống LLVT tỉnh trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm kế thừa, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của LLVT địa phương qua các thời kỳ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu lịch sử, gặp gỡ nhân chứng, thu thập các tư liệu liên quan đến quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định. Trên cơ sở đó, cơ quan thường trực đã tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các mốc lịch sử tiêu biểu làm căn cứ xác định Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá các sự kiện, mốc son lịch sử gắn với quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT địa phương qua các thời kỳ; phân tích cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn của từng phương án được đề xuất.

Nhiều ý kiến tham luận đã làm rõ những đóng góp, chiến công tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc lựa chọn Ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết, có giá trị của các đại biểu. Đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung các tài liệu, nhân chứng lịch sử; tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo khoa học, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, có cơ sở lịch sử và thực tiễn vững chắc.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

Chính trị

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Ngày 29-5, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”

Chính trị

(GLO)- Sáng 29-5, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2026, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

