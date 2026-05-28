2 phường Quy Nhơn Đông và Diên Hồng ký kết giao ước kết nghĩa

NGÔ SƯƠNG

(GLO)- Ngày 28-5, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông và phường Diên Hồng tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 địa phương đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của mỗi bên.

Quang cảnh lễ ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Phan Tuấn

Theo đó, năm 2025, phường Quy Nhơn Đông có 17/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong quý I/2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 14,46% so với cùng kỳ; du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 162.000 lượt khách đến tham quan các điểm du lịch như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô...

Đối với phường Diên Hồng, sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương từng bước ổn định bộ máy, phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Diên Hồng có 4 lĩnh vực kinh tế chủ lực gồm: thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, với gần 3.700 hộ kinh doanh cá thể và 653 doanh nghiệp hoạt động.

Trong tháng 4/2026, địa phương đưa vào hoạt động Phố ẩm thực Diên Hồng với 73 lô kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đêm và thu hút du khách.

2 đơn vị ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Phan Tuấn

Theo nội dung ký kết, 2 địa phương thống nhất tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hai bên cũng sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, chuyển đổi số; công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên mới.

Lãnh đạo 2 đơn vị tặng quà cho nhau tại lễ ký kết. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh đó, hai bên còn tăng cường chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương.

